中印邊界問題特別代表第25次會晤 王毅：將邊界問題置於雙邊適當位置

中印邊界問題特別代表第25次會晤25日在北京舉行，中方特別代表、中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅指出，雙方應將邊界問題置於雙邊關係適當位置，堅持向前走、不停滯、不倒退，讓對話、和平、協商與合作成為主流；他並強調，中印關係已超越雙邊範疇，具有全球和戰略意義，中方願與印方加強溝通、消除分歧，推動兩國關係健康穩定發展，實現「龍象共舞」。

新華社25日報導，王毅與印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾在會上就邊界問題和雙邊關係等進行全面深入、溝通。王毅表示，中印互為重要鄰國，也是發展中大國和新興經濟體代表，兩國關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益，也符合全球南方國家普遍願望。

王毅提到，近年來，習近平和莫迪在喀山、天津兩次會晤，達成一系列重要共識，為兩國關係改善發展指明方向。中方願同印方從戰略高度和長遠角度把握兩國關係，加強溝通，增進了解，消除分歧，克服障礙，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」。

王毅表示，雙方正在有序落實特別代表會晤共識。兩國機制性交流合作逐步恢復，共同致力於維護邊境地區和平安寧。雙方應總結歷史經驗，將邊界問題置於雙邊關係適當位置，堅持向前走，不停滯、不倒退、不偏航，逐步構建起中印邊界事務正面敘事，讓對話、和平、協商、合作成為主流，為兩國關係健康穩定發展注入積極因素。

在陸方新聞通稿中，多瓦爾說，印中都是文明古國、人口大國和重要經濟體，是合作夥伴而不是競爭對手。發展穩定、可預測、前瞻性的印中關係，符合兩國人民共同利益，對亞洲和世界具有重要意義。

多瓦爾接著指，在兩國領導人引領下，印中關係重回正軌，邊境地區保持總體安寧，各領域交流合作穩步推進。印方願同中方進一步密切戰略溝通，拓展互惠合作，深化多邊協作，有效管控邊境地區，探索邊界問題解決方案，推動印中關係加快改善發展。

此外，報導指，雙方還就推進劃界談判、做好邊境管控、完善機制建設、推進跨境合作等深入溝通，重申將按照2005年達成的政治指導原則，本著相互尊重、相互諒解精神，發揮特別代表會晤機制作用，尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題一攬子解決方案。

報導稱，中印雙方將繼續通過對話協商妥善處理邊界問題，共同維護邊境和平安寧。雙方商定2027年在印度舉行中印邊界問題特別代表第26次會晤。此外，雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見。

近年中印邊境局勢一度因實際控制線附近衝突升高，雙方之後持續透過外交及軍事管道磋商，推動局勢降溫。中印邊界問題特別代表會晤機制由中國大陸和印度於2003年建立，是雙方處理邊界問題的重要高層對話管道。