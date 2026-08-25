上海青年交流活動 張榮恭勉兩岸青年投入和平發展、共創美好時代

國民黨副主席張榮恭今受邀出席「兩岸青年融合發展論壇」致詞表示，國共兩黨領導人見面會談，給兩岸提供了在對抗之外，選擇對話的機會；在斷流之外，選擇交流的機會；在戰爭之外，選擇和平的機會。此時，就更值得兩岸青年投身支持兩岸和平與共同發展。

兩岸青年團體共同參與的「同心同行-兩岸青年交流季上海站」活動，今在中國大陸上海市舉行「兩岸青年融合發展論壇」，國民黨青年事務發展委員會主委連勝武率青年代表團參加。

張榮恭表示，兩岸青年組織盛大舉辦「兩岸青年交流季上海站」活動，這在當前台海局勢詭譎複雜，兩岸人民呼喚兩岸關係和平發展的形勢下，意義非常重大；今年四月，黨主席鄭麗文展開「2026和平之旅」，進行國共兩黨領導人時隔十年的見面對話，開啟了兩岸關係和平發展、台海和平穩定的曙光，也為兩岸青年合力共創美好未來指明了方向。

他說，國共兩黨領導人見面會談，給兩岸提供了在對抗之外，選擇對話的機會；在斷流之外，選擇交流的機會；在戰爭之外，選擇和平的機會。此時，就更值得兩岸青年投身支持兩岸和平與共同發展。

張榮恭表示，兩岸關係和平發展的關鍵在於政治互信。兩岸各自的法律體制，都用一個中國定位兩岸關係，不是國與國關係，沒有台獨的空間，所以達成九二共識，求同存異、擱置爭議，才有機會開創和平。而當悖離了九二共識，協商機制也就斷裂，結果便是當前兩岸人民與國際社會都不樂見的台海不安，尤其台灣基層民眾生計受累。

張榮恭表示，兩岸「要交流、要對話、要和平」。九二共識可以謀和，反對台獨可以避戰。兩岸謀和避戰，才能實現互利共榮。他指出，當代的大陸青年和台灣青年，都成長在東方超趕西方的年代，各具優勢和條件，都是最有學識、最有國際觀、最有自信心的一代，更需要加強溝通合作，在「振興中華」的過程中相向而行，必定能不斷開拓自己的人生和民族的前程。未來的兩岸關係和平發展，青年不將只是生力軍，更會成為主力軍。

張榮恭說，數十年來，台灣許多初高中校舍樓房樹立著的巨幅標語是「時代考驗青年，青年創造時代」。他以「時代考驗青年在此時，青年創造時代正逢時」，期勉兩岸青年通過促和兩岸的時代考驗，創造輝煌共好的中華時代。

連勝武致詞表示，這次活動的行程安排，從上海開始，將前往杭州、義烏與橫店。四座城市的串聯，是一堂很有意義的青年體驗課程。上海的國際視野與全球市場、杭州的數位經濟與尖端科技創新、義烏在「一帶一路」政策推動下展現的全球貿易與產業活力，以及橫店的影視文化與內容產業所創造出的星光魅力，一路從國際市場、數位科技、全球貿易到文化創意。

連勝武說，台灣青年可以從不同面向，看見大陸城市發展與青年創業的多元可能。也能從更深刻的角度，思考台灣經驗的優勢，以及如何發揮個人所長。首次「兩岸青年交流季」活動，讓兩岸青年之間的交流，在新的高度上再次展開。所傳達的訊息很清楚，兩岸青年可以「同心同行、互學互鑑」，在交流中增進理解，在相處中建立友誼，在合作中尋找共同發展的機會，一起「共話青春理想、共創美好未來」。