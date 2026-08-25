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上海兩岸青年交流季 奧運冠軍馬龍驚喜現身

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
奧運冠軍馬龍。記者林宸誼／攝影
奧運冠軍馬龍。記者林宸誼／攝影

2026同心同行兩岸青年交流季上海站開幕式25日下午在上海登場，大陸國台辦主任宋濤致詞時表示，今年是兩岸交流融合最為活躍的一年，希望兩岸青年勇立時代潮流潮頭爭做交流融合的先鋒，勇於突破台灣的各種禁限阻撓，引領擴大兩岸交流交往交流，持續的增進同胞的感情。

奧運金牌選手、大陸桌球全滿貫獲得者馬龍現身，歡迎兩岸青年參與活動，引起現場轟動。

同心同行兩岸青年交流季22日起至25日於上海舉辦，陸方包括國台辦主任宋濤、共青團中央書記處第一書記阿東、上海市台辦主任金梅等官員出席。台灣方面有國民黨副主席張榮恭、國民黨青發會主委連勝武，率青發會出席。

宋濤致詞時表示，實現中華民族偉大復興的前景無比光明，歷史的接力棒正交到當代青年手中。歡迎更多的臺灣青年來大陸交流發展，也會持續的創造更好的條件，提供更多的便利，讓成臺灣青年朋友來得放心，留得安心、過得舒心、幹得順心，充分感受到家的溫暖。

國民黨副主席張榮恭表示，兩岸同屬一個中國，都是受中華文化薰陶的中國人，要在堅持九二共識、反對台獨的基礎上實現互利共榮。兩岸青年要加強交流合作。

國民黨青發會主委連勝武指出，兩岸同胞都是中國人、一家人，期待兩岸青年相互理解、相互學習，攜手同心同行，為中華民族創造更加美好的未來。

上海市委副書記、市長龔正表示，習近平總書記強調，青年是國家的希望、民族的未來。上海是中國最大的經濟中心城市，也是兩岸青年交往交流交融的熱土。兩岸青年血脈相連、同根同源，共同擔負著民族復興的時代使命，上海將始終秉持“兩岸一家親”的理念，深入落實好惠台、惠企、惠青政策，以最優環境、最好服務，為大家來滬追夢圓夢、書寫新時代青春華章提供廣闊天地。

此次開幕式的一大驚喜，是曾到過台灣的馬龍現身月臺，他在開幕式中伴著歡呼聲上台並說：「兩岸在體育交流下沒有阻隔，大陸有頂尖的體育實力，歡迎大家來大陸。同心同行兩岸青年交流季上海站歡迎大家。」

開幕式後，包括大陸國台辦主任宋濤，與奧運冠軍馬龍、國民黨副主席張榮恭等，一起與兩岸青年共進晚餐，並以茶代酒。

國民黨副主席張榮恭。記者林宸誼／攝影
國民黨副主席張榮恭。記者林宸誼／攝影

大陸國台辦主任宋濤。記者林宸誼／攝影
大陸國台辦主任宋濤。記者林宸誼／攝影

大陸國台辦主任宋濤（右一）與奧運冠軍馬龍（左三）、國民黨副主席張榮恭等一起與兩岸青年共進晚餐。記者林宸誼／攝影
大陸國台辦主任宋濤（右一）與奧運冠軍馬龍（左三）、國民黨副主席張榮恭等一起與兩岸青年共進晚餐。記者林宸誼／攝影

2026同心同行兩岸青年交流季上海站開幕式25日下午在上海登場。記者林宸誼／攝影
2026同心同行兩岸青年交流季上海站開幕式25日下午在上海登場。記者林宸誼／攝影

上海 青年 馬龍

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