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沈有忠示警中共4部法規：如「空白授權支票」 恐衝擊兩岸交流

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
亞洲政經與和平交流協會25日下午在台北舉行「中國網路監管再擴張—公安權力進入個人資訊與網路活動」座談會，與會嘉賓（左起）為中興大學國際政治研究所教授譚偉恩、逢甲大學通識教育中心助理教授林展暉、中正大學政治學系教授蔡榮祥、陸委會副主委沈有忠、東海大學政治學系教授林子立、淡江大學中國大陸研究中心執行長蕭督圜、台北市立大學通識教育中心助理教授洪浦釗。記者張鈺琪／攝影
亞洲政經與和平交流協會25日下午在台北舉行「中國網路監管再擴張—公安權力進入個人資訊與網路活動」座談會，與會嘉賓（左起）為中興大學國際政治研究所教授譚偉恩、逢甲大學通識教育中心助理教授林展暉、中正大學政治學系教授蔡榮祥、陸委會副主委沈有忠、東海大學政治學系教授林子立、淡江大學中國大陸研究中心執行長蕭督圜、台北市立大學通識教育中心助理教授洪浦釗。記者張鈺琪／攝影

大陸公安部日前公布《公安機關網絡空間安全監督檢查辦法》，將於10月1日施行。陸委會副主委沈有忠今（25）日於一場座談會上表示，中共近期接連推進國安、網路及出入境管理等4部法規，相關執法標準模糊、抽象，「可以把它看成是4張空白授權的支票」。他並指，這些法律在結合到「一中原則」的論述上，不排除對兩岸交流會有更多的負面影響。

亞洲政經與和平交流協會25日下午在台北舉行「中國網路監管再擴張—公安權力進入個人資訊與網路活動」座談會，沈有忠與多名兩岸專家學者出席。沈有忠會中針對中共近期陸續推進《民族團結進步促進法》、《互聯網信息服務管理辦法》、《出入境管理新規》及《公安機關網絡空間安全監督檢查辦法》，分析相關法規可能帶來的風險及對兩岸交流的影響。

沈有忠表示，這幾部法規具有系統性與脈絡性，都是「在法律上面來進行一個收攏」，並把安全議題往上提升。其中，出入境管理相關規定將技術出口、產業安全、商業安全等經貿議題上升為國家安全問題，並以法律限制相關人員出入境。

他指出，「整體來講，我們認為『二十一大』習近平要展開他的第4個任期，這是史無前例的，那也有非常高度的一個政治敏感性」，因此透過法律鋪墊相對穩定的社會氛圍，是這些法規在短時間內共同想塑造的政治目的。

沈有忠說，這些法規另一項共同特徵，是對安全執法的定義「相對的模糊，而且抽象」，因此「我們可以把它看成是4張空白授權的支票」。這等於讓國安、公安甚至邊境管理的基層人員，都擁有相當大的裁量權，這對於兩岸交流，或者中共內部的維穩，都是非常高度不確定性的來源。

他進一步指出，近期全球高度關注跨境鎮壓，相關法規也「不約而同的都提供了跨境執法，還有跨境鎮壓的一個法律依據」。例如《民族團結進步促進法》第63條、《互聯網信息服務管理辦法》相關規定，都涉及對境外團體或個人追究責任，「所以我們看到說這些立法，或者是規定，都把跨境鎮壓合法化，也引起了全球高度的關注」。

沈有忠表示，相關法規的另一風險在於執法權限下放至基層。他舉例，如果基層人員「抓錯人或限制錯人」，事後尚可釋放或修補，但如果「該抓的沒抓到、該管的沒管到」，恐怕反而使執法人員承受責任，因此容易形成「寧左勿右，寧可嚴格執行」的心態，最後可能出現執法標準不一、過度嚴苛甚至濫用法律的情況。

至於對台影響，沈有忠提到，中共近期特別強化「一中原則」論述，並逐漸落實為具體政策，「所以我們也認為這些法律當然要從嚴解讀，就有可能會涉及在兩岸的部分，把一中的概念加以武器化」，並成為操作統戰交流的依據。

沈有忠強調，中華民國政府與其他民主國家一樣，「堅定的反對所有跨境鎮壓，企圖對於台灣要用法律來進行長臂管轄的規定」，這些法律及相關辦法「對台灣沒有任何的法律效果，沒有任何的拘束力」。如果有在地協力者配合中共實施跨境鎮壓，政府也將依法處理，並滾動檢討現有法制工具。

對於國台辦近期稱赴陸人數增加，質疑台灣政府誇大赴陸風險，沈有忠則指出，近年確實出現國人因宗教、政治等因素赴陸後失聯、遭盤查甚至關押的案例。他強調，「每一個數字背後都是一個家庭」，政府有義務對國人赴陸安全提出適當風險提示。

沈有忠最後表示，即使有人認為數百萬赴陸人次中，僅有數百人發生問題，比例不高，但「絕對不是比例的問題，難道1%政府就不管嗎？當然不可能」。他強調，如果政府面對風險「視而不見、視若無睹的話，這才叫做瀆職」，陸委會還是會持續提出赴陸風險警示。

陸委會副主委沈有忠25日出席「中國網路監管再擴張—公安權力進入個人資訊與網路活動」座談會，針對中共近期陸續發布與實施多項國安、網絡及出入境管理法規，說明中共法規背後的風險本質，並宣示政府的嚴正立場與因應作為。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委沈有忠25日出席「中國網路監管再擴張—公安權力進入個人資訊與網路活動」座談會，針對中共近期陸續發布與實施多項國安、網絡及出入境管理法規，說明中共法規背後的風險本質，並宣示政府的嚴正立場與因應作為。記者張鈺琪／攝影

兩岸交流

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