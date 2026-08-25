漢服成統戰工具？ 沈有忠：中共若藉文化統戰將嚴格駁斥

陸委會副主委沈有忠今（25）日表示，文化基本上應該保持中性，「如果說中共要利用文化來作為政治的一種工具，或者說要利用統戰的這個工具的話，那我們當然就是會嚴格的來加以駁斥」。他並指，下半年進入選舉年，中國大陸來台交流活動可能增加，政府將秉持「去政治化、去風險化、健康有序的交流」原則把關。

亞洲政經與和平交流協會25日下午在台北舉行「中國網路監管再擴張—公安權力進入個人資訊與網路活動」座談會，沈有忠與多名兩岸專家學者出席。沈有忠在會前接受媒體聯訪，被問及台北市議員林亮君日前揭露，有民間團體以推廣「漢服文化」為名租用孔廟場地舉辦活動，現場卻出現簡體字統戰內容布條，相關影片並上傳抖音，之後還赴廈門衛視受訪及參加「尋根之旅」。

沈有忠回應，下半年是選舉年，所以相關的活動或中國大陸想要來台灣進行交流的這個情況可能會非常多，政府立場沒有改變，「我們基本上還是秉持去政治化、去風險化、健康有序的交流來做把關」。

針對漢服活動，沈有忠說，「文化基本上應該是要比較中性」，台灣也是多元文化的島國，「所以如果中共要利用文化來作為政治的一種工具，或者說要利用統戰這個工具的話，那我們當然就是會嚴格的來加以駁斥」。他也表示，希望多元文化能在台灣有比較正向的發展，「而不是穿上了這個政治上的色彩」。

對於中國近年是否透過漢服等文化載體在全球進行文化統戰，沈有忠提到，政府過去也曾關注類似情況，「類似像是孔子學院就是」。中華文化當然是一個包容性的文化，但這與中共目前利用中華文化作為政治宣傳、甚至統戰工具，「其實是非常的相違背」。

沈有忠接著表示，希望不論文化或藝文活動，「都不要讓它變成是一個政治上宣傳的工具」。台灣跟中國大陸最大的差別，過去一直強調都是在制度上，而不是在所謂的文化上面或者是語言上面。

他指出，所以只要是中國是繼續推動這種所謂的威權的體制，不民主的一種治理方式的話，那兩岸這部分就比較難有對話的空間。

另被問及美中領導人可能會晤，以及是否觸及台灣議題，沈有忠說，目前中國近期外交活動相當密集，習近平是否親自出席相關場合，政府都持續關注。

他指出，對於可能舉行的「川習會」，「美國還是希望在經貿議題上能夠有一些突破」，中國則「很可能會希望說在這個兩岸的議題，還有在安全的議題上面得到美方的一些承諾跟背書」。

沈有忠最後表示，「我想基本上應該都還是處在各說各話，目前看起來是這個樣子」，雙方目前是建立對話平台，「而不是企圖要在這次的見面去解決一些分歧」。