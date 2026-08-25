電詐犯罪猖獗 陸外交部提醒中國公民暫勿前往史瓦帝尼

大陸外交部和中國駐南非使領館近日提醒中國公民近期暫勿前往史瓦帝尼，已在當地中國公民和機構請盡快撤離或轉移至南非等相對安全區域，密切關注局勢發展，加強安全防範和應急準備。

據「領事直通車」微信公號25日消息，當前，史瓦帝尼安全形勢複雜，電詐網賭犯罪活動猖獗，社會治安等風險極高。

據Time of Eswatini在25日的報導，近期中國與史瓦帝尼的治安風波為40名中國公民3月因非法入境史瓦帝尼被定罪判刑後，在試圖離開史瓦帝尼時再次被捕。

據我外交部2025年11月更新的史瓦帝尼資訊，將其列為第二級警示黃色注意，稱史國治安大致良好，惟仍有少數搶劫及偷竊案發生，籲請國人赴史商旅時提高警覺，注意自身安全。

史瓦帝尼是台灣在非洲唯一的邦交國，對此大陸外交部發言人毛寧早前曾表示，與台獨分裂勢力捆綁沒有前途，只會錯失發展機遇，孤立於國際社會。