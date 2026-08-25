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大陸部級醫藥大老罕見來台交流 籲兩岸把握「十五五規畫」深化交流

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中國醫院協會會長劉謙（左）率訪團來台交流，致贈我方「萬壽無疆瓷盤」，我方則回贈阿里山高山茶。右為我國藥品法規學會理事長康照洲。記者林琮恩／攝影
中國醫院協會會長劉謙（左）率訪團來台交流，致贈我方「萬壽無疆瓷盤」，我方則回贈阿里山高山茶。右為我國藥品法規學會理事長康照洲。記者林琮恩／攝影

近年兩岸醫藥領域各家醫院、公協會雖保持交流，但少有正規、高階層人士來台，我國藥品法規學會今天舉辦「兩岸醫療生技交流研討會」，由曾任中國衛生部副部長、現任中國醫院協會會長劉謙率訪團來台交流，他呼籲兩岸把握中國大陸十五五規畫」重要時機，強化互信、合作，增進兩岸人民福祉。藥品法規學會理事長康照洲亦指出，盼透過交流幫助我國生技醫藥產業擴大市場。

康照洲說，近年民間雖陸續邀請藥師、醫療團隊來台舉辦小型交流，但類似本次研討會的正式交流相對少見，且中國大陸本次出席層級高，為「部級人物」，這些對難得，來台申請所需文件複雜，來回處理多時，所幸順利完成；藥品為救命議題，兩岸就醫藥領域交流有其必要，有助我國開發藥物進入中國市場，不僅有助擴大市場，也能鎖定華人特有的肝病、肝癌等，做出市場區隔。

劉謙指出，這是他首次來台，行程中參觀故宮相關展覽，他感受良多，「雖然是第一次來台，但聽到的是鄉音，感受到的是親情」，盼藉此機會與兩岸同道充分交流、務實合作，兩岸同胞有共同文化基因，期待生物醫藥屆同仁，抓住科學技術快速發展，大陸今年起實施「第十五個五年規畫（簡稱十五五）」重要時機，增強互信，推動兩岸醫療高品質發展，增進兩岸人民福祉。

中國清華大學藥學院教授楊悅指出，中國藥品政策走向以十五五為前提，其中全民醫療保障、國民健康規畫這二項內容，今年發月分才剛通過，十五五規畫中將生物醫藥列為中略性新興產業，此為全新定位，且政府規畫有效控制重大慢性病發生率上升趨勢，並在2030年將中國人均預期壽命拿到80歲，主要健康指標進入高收入國家行列，為2035年建成「健康中國」打下堅實基礎。

楊悅說，十五五規畫以創新藥作為核心，鼓勵全球研發為主線，各式計畫均已全球同步研發為重點支持，針對尚未滿足需求、有更佳療法的領域，尤其罕見疾病、兒童藥品等領域創新藥物，均提出激勵作法，預計於今年底針對兒童疾病新藥、新劑型給予2年市場獨占期，罕見疾病提供7年獨占期，此外，亦針對新型化學成分藥品給予臨床試驗數據6年資料保護時間。

與會的太景生物科技公司董事長黃國龍指出，該公司已在大陸取得2張藥證，近期一項新藥於大陸完成共60家院所、700餘人第三期臨床試驗並順利上市，回台灣依法申請臨床試驗數據查核，近5年是否有明確臨床試驗數據查核方式？是否需派人至大陸查核，或是書審即可？藥品法規學會榮譽理事長蕭美玲指出，建議由台灣研發型生技新藥發展協會（TRPMA）向食藥署反應。

中國清華大學藥學院教授楊悅指出，中國藥品政策走向以十五五為前提，其中全民醫療保障、國民健康規畫這二項內容，今年發月分才剛通過，十五五規畫中將生物醫藥列為中略性新興產業，此為全新定位。記者林琮恩／攝影
中國清華大學藥學院教授楊悅指出，中國藥品政策走向以十五五為前提，其中全民醫療保障、國民健康規畫這二項內容，今年發月分才剛通過，十五五規畫中將生物醫藥列為中略性新興產業，此為全新定位。記者林琮恩／攝影

近年兩岸醫藥領域各家醫院、公協會雖保持交流，但少有正規、高階層人士來台，我國藥品法規學會今天舉辦「兩岸醫療生技交流研討會」。記者林琮恩／攝影
近年兩岸醫藥領域各家醫院、公協會雖保持交流，但少有正規、高階層人士來台，我國藥品法規學會今天舉辦「兩岸醫療生技交流研討會」。記者林琮恩／攝影

十五五 醫藥 大陸

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