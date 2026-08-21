香港社運人士鄒幸彤遭定罪 法德外交部：為人權發聲不是罪

針對香港法院裁定已解散的香港支聯會前副主席鄒幸彤「煽動顛覆國家政權罪」成立，法國與德國外交部今天表示，兩國對此「深感遺憾」。

法新社報導，鄒幸彤現年41歲，過去曾籌辦每年紀念中國血腥鎮壓「天安門事件」的悼念活動，2023年獲頒「法德人權和法治獎」（Franco-German Prize forHuman Rights and the Rule of Law）。

鄒幸彤與69歲的香港支聯會前主席李卓人一同被判有罪，最高可判處十年有期徒刑。法院將於日後宣判刑期。

法國與德國外交部發表聯合聲明指出：「和平為人權發聲並不構成犯罪；鄒幸彤與其他維權人士…長期不懈推動中國人權與民主，尤其是在香港。」

兩國還在聲明中表示：「我們呼籲立即釋放她（鄒幸彤），促請北京與香港當局尊重所有公民權利與自由。」