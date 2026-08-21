聽新聞
0:00 / 0:00
香港社運人士鄒幸彤遭定罪 法德外交部：為人權發聲不是罪
針對香港法院裁定已解散的香港支聯會前副主席鄒幸彤「煽動顛覆國家政權罪」成立，法國與德國外交部今天表示，兩國對此「深感遺憾」。
法新社報導，鄒幸彤現年41歲，過去曾籌辦每年紀念中國血腥鎮壓「天安門事件」的悼念活動，2023年獲頒「法德人權和法治獎」（Franco-German Prize forHuman Rights and the Rule of Law）。
鄒幸彤與69歲的香港支聯會前主席李卓人一同被判有罪，最高可判處十年有期徒刑。法院將於日後宣判刑期。
法國與德國外交部發表聯合聲明指出：「和平為人權發聲並不構成犯罪；鄒幸彤與其他維權人士…長期不懈推動中國人權與民主，尤其是在香港。」
兩國還在聲明中表示：「我們呼籲立即釋放她（鄒幸彤），促請北京與香港當局尊重所有公民權利與自由。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。