大陸與東協推進「南海行為準則」磋商之際 黃岩島再爆菲律賓飛機爭議

大陸與東協各國甫於菲律賓馬尼拉集會，繼續推進「南海行為準則」磋商，而共軍21日也公布有菲律賓3架小型飛機，非法侵入由中共控制的南海中沙群島的黃岩島（我稱民主礁）領空，並正告菲方「立即停止侵權挑釁」。

據大陸外交部邊海司消息，8月19日至21日，大陸和東協十國在菲律賓馬尼拉舉行落實「南海各方行為宣言」第57次聯合工作組會，繼續推進「南海行為準則」磋商。會議由大陸外交部邊海司副司長檀勍生與馬來西亞外交部海洋司司長阿迪娜共同主持。

而共軍南部戰區空軍新聞發言人李健健21日表示，當日菲律賓島人機、C-208、PA-31T等3架小型飛機未經大陸政府批准，非法侵入黃岩島領空。據其指出，解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、喊話警告。他強調，「菲方行為嚴重侵犯中國主權，極易引發誤解誤判。我們正告菲方立即停止侵權挑釁。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

在軍方披露後，大陸智庫「南海戰略態勢感知」也公布菲方飛機航跡圖，並指出有菲律賓1架BN-2A「島人」飛機、1架C-208型機和1架PA-31T「納瓦霍」飛機侵闖民主礁空域。其中，侵闖飛機BN-2A（758740）和PA-31T（7584DB）軌跡如圖所示，BN-2A從桑格利角機場起飛、拉瓦格機場降落，PA-31T在聖費爾南多機場起降。

此前，第59屆東協外長及相關會議7月底落幕，今年度主席國菲律賓外長拉薩洛表示，東協與中國大陸正朝在今年年底，完成「南海行為準則」談判方向而努力。而大陸與菲律賓在7月中下旬則有激烈的南海爭端。

另外，據路透19日報導，中國已完成在南海西沙群島羚羊礁的第一階段造島工程，可能成為其在該地區最大軍事基地，工程完成之際，南海正日益成為中美及其盟友之間軍事化競爭的場域。雙方都在爭取戰略優勢，而這些優勢在未來任何涉及台灣的衝突中都可能至關重要。