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大陸與印尼2+2與全面戰略對話機制會議登場 加強國防合作與能源安全

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
印尼外交部21日主辦大陸與印尼全面戰略對話機制首次會議以及雙方外長、防長「2+2」會議。圖／取自印尼外交部官網
印尼外交部21日主辦大陸與印尼全面戰略對話機制首次會議以及雙方外長、防長「2+2」會議。圖／取自印尼外交部官網

中國大陸印尼全面戰略對話機制首次會議以及雙方外長、防長「2+2」會議21日在雅加達舉行，媒體披露，雙方討論了加強兩國之間的國防合作以及糧食和能源安全。

美聯社報導，印尼外交部長蘇吉奧諾表示，他們的目標是確保新的雙邊對話在加強合作的優先事項方面取得進展，這些優先事項包括：政治、經濟、安全、海洋和人文關係。大陸外交部長王毅則表示，印尼和大陸也同意在發展和安全等重大優先事項上加強協調，為兩國現代化提供強而有力的保障。

報導指出，王毅在聯合聲明中表示，「我們將共同反對單邊欺凌和強權政治。我們還必須警惕該地區企圖挑戰二戰勝利結果、顛倒歷史車輪的行徑。我們應該維護國際公平正義，維護發展中國家的正當權益」。

雙方這次討論了透過發展支持國家韌性的產業來加強糧食、能源和礦產安全，未來將涵蓋人工智慧、通訊衛星聯合開發和其他先進技術計畫等領域。蘇吉奧諾也指出，「我們也同意促進貿易，包括市場探索和擴大印尼旗艦商品的市場准入」。

此外，印尼國防部長沙姆蘇丁和大陸國防部長董軍分別舉行會晤，討論了包括物資合作、加強人員配備以及兩國國防工業在內的更多國防合作。沙姆蘇丁表示，「我們也邀請中國軍隊參加聯合演習，例如和平神鷹演習（Heping Garuda exercise），這是印尼與中國兩軍關係的具體例證」。

而路透社指出，中國大陸和印尼週五同意加強軍事聯繫，並在礦產、能源和技術領域密切合作。王毅在與董軍一同訪問雅加達會見兩國對口官員時表示，兩國應該「抓住時機」。「當前國際形勢錯綜複雜，單邊主義和霸權主義行徑對全球合作與穩定造成了嚴重影響」，大陸積極致力於「建立高水平的中印尼合作」。而兩國承諾在人工智慧、國防、鐵路運輸、綠色能源、衛星和漁業等多個領域合作。

沙姆蘇丁表示，兩國軍隊之間的國防活動將會增加，包括聯合演習和軍官交流，以及在國防工業領域的合作，「這是印尼在當前和未來建立國防力量的時代邁出的進步一步」。董軍則說，「兩軍合作前景廣闊，而且這種合作的品質和效率正在不斷提高」。

此前，印尼外交部預告蘇吉歐諾將於2026年8月20日至22日在雅加達接待王毅的工作訪問。蘇吉奧諾將與王毅共同主持於2026年8月21日舉行的印尼—中國大陸第一次全面戰略對話會議（CSD）。本次CSD會議是外交部層級新設立的雙邊機制，是在2025年4月印尼外交部長訪問北京期間建立的。CSD旨在總結合作成果，並為未來制定策略重點。同一天印尼外交部也將主辦雙方的第二次「2+2」對話機制會議。這次「2+2」會議將聚焦在加強雙邊、區域和全球層面的政治、國防和安全領域的合作。

大陸外交部則在先前透露，在全面戰略對話機制首次會上，雙方將著眼加強發展戰略對接，探討深化中印尼命運共同體建設的務實舉措，助力兩國現代化進程。在「2＋2」機制會上，王毅、董軍將同印尼重點就政治安全與防務合作、國際地區形勢等深入交換意見。

印尼 大陸 國防

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