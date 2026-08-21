快訊

插旗台灣近一年 阿提哈德航空降落前廣播「歡迎回到中國台灣」引眾怒

又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

聽新聞
0:00 / 0:00

武統台灣近了？海協會喊冤稱煽動 海基會：中共是始作俑者

中央社／ 台北21日電
海協會副會長孫亞夫表示，「武統台灣近了」說法是被煽動出來的，對台方針為「和平統一、一國兩制」；海基會副秘書長黎寶文回應，中共是武統威脅始作俑者，企圖改變現狀。路透社
海協會副會長孫亞夫表示，「武統台灣近了」說法是被煽動出來的，對台方針為「和平統一、一國兩制」；海基會副秘書長黎寶文回應，中共是武統威脅始作俑者，企圖改變現狀。路透社

海協會副會長孫亞夫表示，「武統台灣近了」說法是被煽動出來的，對台方針為「和平統一、一國兩制」。海基會副秘書長黎寶文今天回應，中共是武統威脅始作俑者，企圖改變現狀。

海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由黎寶文主持。

黎寶文表示，中華民國政府已經終止動員戡亂時期，現也沒有主張反攻大陸，主流民意為維持現狀；不過中共都未放棄透過軍事力量解決台海分歧。台灣持續面對武力威脅，中共正是始作俑者，企圖透過武統威脅改變台海現狀。

他說，現在更大的問題在於中共對台各式灰色地帶侵擾，包括共軍機艦擾台、中國大陸海警船在周邊海域「執法」，透過法律戰、政治戰改變台海現狀。

他強調，台灣主流民意為維持現狀，對於北京的一國兩制主張支持度甚低。

黎寶文認為，倘若北京在意國際社會、台灣對於「武統台灣近了」的批評，應該立即停止武力威脅台灣、停止對台灰色地帶侵擾、停止威嚇區域國家、立即恢復兩岸兩會對話管道，這才是國際社會、台灣希望看到的。

孫亞夫20日出席在中國大陸湖北武漢召開的「2026年兩岸關係研討會」。

孫亞夫接受鳳凰衛視採訪時表示，中國大陸對台方針政策明確，還是「和平統一、一國兩制」，努力爭取和平統一前景。當然面對複雜形勢，還是不能承諾放棄使用武力，這是一貫的立場，也是目前應對的主要戰略考慮。

孫亞夫提到，「老是會有很快就要打什麼的，我覺得引起這種輿論某種程度上是美國人和台獨勢力造成的，就是意圖影響民眾，或者意圖讓外界認為中國大陸要動手，以在台海製造不穩定、不和平的狀態」。

海基會 中共 一國兩制 海協會

延伸閱讀

安華涉台言論惹議 大馬政學界質疑背離長期對台立場

黃齊元／以和中保台取代抗中備戰

彭博：中國擴大在台灣東部海域活動 企圖建立半永久存在

大馬首相安華最新表態 鄧聿文：東協在台海衝突中已站隊大陸

相關新聞

傳勞動部長洪申翰擬赴陸 海基會：尊重代表團跟勞動部安排

媒體日前披露，勞動部長洪申翰計畫於9月前往大陸上海為參加國際技能競賽中華隊選手加油打氣，在勞動部與陸委會回應後，海基會21日表示，尊重代表團跟勞動部的安排。海基會也透露有應勞動部要求，指派一位隨團人員在代表團當中擔任行政人員。

香港支聯會等人員遭定罪「顛覆國家政權」 陸委會籲立即釋放

香港支聯會及李卓人、鄒幸彤21日遭法庭宣判涉「煽動顛覆國家政權」之罪名成立，大陸委員會今（21）日表達深切遺憾與痛心，呼籲中共及港府停止政治迫害，立刻釋放本案遭關押人士。

武統台灣近了？海協會喊冤稱煽動 海基會：中共是始作俑者

海協會副會長孫亞夫表示，「武統台灣近了」說法是被煽動出來的，對台方針為「和平統一、一國兩制」。海基會副秘書長黎寶文今天回...

日本跨黨派議員下周訪陸 陸外交部：敦促日本當政者傾聽重視這些聲音

日本朝野政黨國會議員計畫下周訪問大陸，表示日中關係現狀不符合任何一方利益，希望為推動兩國關係改善發揮作用，大陸外交部21日回應稱，敦促日本當政者傾聽重視這些聲音，恪守中日四個政治文件的各項原則，以實際行動為中日正常交流創造必要條件。

曾任AIT官員 兩位美國外交官分別就任駐上海、武漢總領事

美國川普政府的對大陸外交官員近期出現新的調整，由曾任美國在台協會（AIT）首席技術官的霍詩翎就任美國駐武漢總領事，而新任美國駐上海總領事馬志安也曾擔任AIT政治組組長。

李在明晤王毅：今年中韓民眾互訪 料破千萬人次

南韓總統李在明20日在首爾青瓦台會見中國外交部長王毅。李在明表示，今年1月訪華時得到中國國家主席習近平熱情接待，請王毅轉達對習近平的感謝和誠摯問候。李在明並表示，韓中關係正在快速改善和發展，兩國經貿合作增長勢頭強勁，今年兩國民眾互訪有望突破1000萬人次。李在明並期待今年11月赴深圳參加亞太經合組織領導人非正式會議，以此為重要契機，同中方一道推動韓中戰略合作夥伴關係向更高水平發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。