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武統台灣近了？海協會喊冤稱煽動 海基會：中共是始作俑者
海協會副會長孫亞夫表示，「武統台灣近了」說法是被煽動出來的，對台方針為「和平統一、一國兩制」。海基會副秘書長黎寶文今天回應，中共是武統威脅始作俑者，企圖改變現狀。
海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由黎寶文主持。
黎寶文表示，中華民國政府已經終止動員戡亂時期，現也沒有主張反攻大陸，主流民意為維持現狀；不過中共都未放棄透過軍事力量解決台海分歧。台灣持續面對武力威脅，中共正是始作俑者，企圖透過武統威脅改變台海現狀。
他說，現在更大的問題在於中共對台各式灰色地帶侵擾，包括共軍機艦擾台、中國大陸海警船在周邊海域「執法」，透過法律戰、政治戰改變台海現狀。
他強調，台灣主流民意為維持現狀，對於北京的一國兩制主張支持度甚低。
黎寶文認為，倘若北京在意國際社會、台灣對於「武統台灣近了」的批評，應該立即停止武力威脅台灣、停止對台灰色地帶侵擾、停止威嚇區域國家、立即恢復兩岸兩會對話管道，這才是國際社會、台灣希望看到的。
孫亞夫20日出席在中國大陸湖北武漢召開的「2026年兩岸關係研討會」。
孫亞夫接受鳳凰衛視採訪時表示，中國大陸對台方針政策明確，還是「和平統一、一國兩制」，努力爭取和平統一前景。當然面對複雜形勢，還是不能承諾放棄使用武力，這是一貫的立場，也是目前應對的主要戰略考慮。
孫亞夫提到，「老是會有很快就要打什麼的，我覺得引起這種輿論某種程度上是美國人和台獨勢力造成的，就是意圖影響民眾，或者意圖讓外界認為中國大陸要動手，以在台海製造不穩定、不和平的狀態」。
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