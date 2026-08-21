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傳勞動部長洪申翰擬赴陸 海基會：尊重代表團跟勞動部安排

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
對於勞動部長洪申翰赴陸話題，海基會21日表示尊重代表團跟勞動部的安排。記者廖士鋒／攝影
對於勞動部長洪申翰赴陸話題，海基會21日表示尊重代表團跟勞動部的安排。記者廖士鋒／攝影

媒體日前披露，勞動部洪申翰計畫於9月前往大陸上海為參加國際技能競賽中華隊選手加油打氣，在勞動部與陸委會回應後，海基會21日表示，尊重代表團跟勞動部的安排。海基會也透露有應勞動部要求，指派一位隨團人員在代表團當中擔任行政人員。

海基會副秘書長黎寶文21日做出上述回應，他並透露，在代表團當中，其實海基會有應勞動部的要求，指派一位隨團人員在代表團當中擔任行政人員，這是過去幾年的慣例了，即是說如果我們有代表團，特別是競賽的代表團前往中國大陸的話，海基會的人員如果可以的話都會隨團，在當地進行一些協調事項，特別是關於物資的補給，或者是交通等等之類的，畢竟海基會在中國大陸各地都有相關的台商以及聯繫的網路，可以第一時間支援。

至於是否聽說洪申翰要去大陸？黎寶文說，我們基本上是尊重勞動部跟代表團的安排，並沒有做進一步的詢問。

至於大陸國台辦也有回應這件事，說會按照一中原則以及諒解備忘錄處理，黎寶文說，如果所有的交流都先把政治的前提放在前面的話，其實對於促進兩岸交流沒有什麼太大的幫助，而在這件事情上面，相信勞動部跟代表團也會做充分的一個考量，所以我們還是尊重勞動部跟代表團的考慮與安排。

他也補充，近年派員協助赴陸的案例包含成都世運會、三亞的沙灘排球賽等，主要視代表團跟主辦單位的需求。

稍早，關於陸委會對洪部長登陸是否會支持？陸委會副主委兼發言人梁文傑20日回應指，這件事情完全是媒體報導，「洪申翰部長已經有答覆了，我從他的答覆裡面，並沒有聽出他要去的意思」，陸委會也沒有接到他要帶隊去上海參加國際技能競賽的消息。勞動部19日回應時，則表示還在做各層面的整體評估，尤其會以代表團的參賽權益作為優先考量。

海基會 勞動部 洪申翰 陸委會 國台辦 梁文傑

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