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日本跨黨派議員下周訪陸 陸外交部：敦促日本當政者傾聽重視這些聲音

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸與日本關係的惡化已經9個月，日本跨黨派議員傳出將於下周訪陸。圖為大陸國家主席習近平（右）2025年10月31日在南韓慶州會見日本首相高市早苗（左）。新華社
大陸與日本關係的惡化已經9個月，日本跨黨派議員傳出將於下周訪陸。圖為大陸國家主席習近平（右）2025年10月31日在南韓慶州會見日本首相高市早苗（左）。新華社

日本朝野政黨國會議員計畫下周訪問大陸，表示日中關係現狀不符合任何一方利益，希望為推動兩國關係改善發揮作用，大陸外交部21日回應稱，敦促日本當政者傾聽重視這些聲音，恪守中日四個政治文件的各項原則，以實際行動為中日正常交流創造必要條件。

8月21日大陸外交部發言人林劍主持例行記者會時，回應上述問題時表示，我們注意到日本朝野政黨一些有識之士對當前中日關係深感憂慮，希望為雙邊關係走上正確軌道作出努力。我們敦促日本當政者傾聽重視這些聲音，恪守中日四個政治文件的各項原則，以實際行動為中日正常交流創造必要條件。

稍早根據共同社報導，日本中道改革聯合的廣報委員長伊佐進一和自民黨籍前厚生勞動副大臣橋本岳等跨黨派議員團將於24至27日訪問大陸。目前正在協調在北京與中共中聯部幹部舉行會談事宜。

報導表示，日本跨黨派議員團訪陸與共產黨幹部會面是去年11月因日本首相高市早苗涉台國會答辯導致日中關係惡化以來的首次。有關國會議員訪問大陸，擔任日本國際貿易促進協會（國貿促）代理會長的橋本今年6月在北京與大陸外交部副部長華春瑩舉行了會談。此外，作為6月去世的日本前眾院議長河野洋平的接班人就任國貿促會長的前外相岩屋毅等人的代表團9月訪問大陸一事正在協調之中。

此前對於中共中聯部已邀請日本議員訪問大陸的情況，林劍19日僅回應稱，「我不了解你提到的情況。建議向中方主管部門了解」。

而8月15日，日本戰敗投降81周年之際，高市早苗向靖國神社供奉祭祀費以及日本閣員小泉進次郎等參拜靖國神社，也引起北京、首爾官方的不滿。

外交部 日本 議員

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