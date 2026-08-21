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曾任AIT官員 兩位美國外交官分別就任駐上海、武漢總領事

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
曾任美國在台協會（AIT）首席技術官的霍詩翎已經就任美國駐武漢總領事。圖／取自美國駐北京大使館微信公眾號
曾任美國在台協會（AIT）首席技術官的霍詩翎已經就任美國駐武漢總領事。圖／取自美國駐北京大使館微信公眾號

美國川普政府的對大陸外交官員近期出現新的調整，由曾任美國在台協會（AIT）首席技術官的霍詩翎就任美國駐武漢總領事，而新任美國駐上海總領事馬志安也曾擔任AIT政治組組長。

根據美國駐北京大使館微信所披露的新人事消息，霍詩翎（Leslie Hope）已於2026年8月17日就任美國駐武漢總領事館總領事。

據披露，霍詩翎此前最近一職是在美國在台協會（AIT）擔任首席技術官。在此之前，她曾在美國駐首爾大使館擔任資訊官，並先後在大阪、巴格達、上海、新加坡、開羅、國務院執行秘書處以及美國華盛頓特區外交事務部門任職。她擁有喬治城大學工商管理碩士（MBA）學位。此外，霍詩翎來自新澤西州馬瓦市（Mahwah），能夠流利使用中文和韓語。

據指出，就任後，霍總領事領導著一支140餘人的團隊，負責統籌美國在華中地區的對外工作，涵蓋湖北、湖南、河南和江西四省，所覆蓋地區總人口超過3.4億。

值得一提的是，除了駐武漢總領事外，美國8月12日也才宣布新任的美國駐上海總領事馬志安（Christian Marchant）。美方表示，在履新上海前，他擔任美國駐北京大使館政治處公使銜參贊。此前，他曾任美國在台協會（AIT）政治組組長，並曾在華盛頓特區美國國務院負責政治事務副國務卿辦公室以及中國與蒙古事務辦公室任職。他的其他海外任職經歷包括挪威奧斯陸、越南河內、捷克布拉格和北京。

公開資料顯示，美國目前在大陸地區，除了於北京設有大使館外，分別在上海、瀋陽、武漢、廣州設有總領事館。先前擔任美國駐上海總領事的王漢（Scott Walker）、美國駐武漢總領事柯儒思（Christopher Green）、美國駐瀋陽總領事何溯源（William M. Coleman），三人都是拜登政府時期所任命。所有四座總領事館，目前僅剩下美國駐廣州總領事館總領事高葆玲（Pauline Kao）是拜登政府時期（2024年）所任命的總領事。至於現任美國駐北京大使龐德偉（David Perdue），也是川普政府2025年上台後所任命。

AIT 外交官 上海

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