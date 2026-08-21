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大陸同濟號科研船現蹤小琉球海域 海巡艦艇全程監控

中央社／ 台北21日電

海巡署表示，針對中國「同濟號」科研船現蹤小琉球海域疑進行水域偵搜，已派艦艇全程監控並廣播驅離，「同」船在今天上午已在小琉球西南西方28浬，持續往東南方向航行。

自由時報電子報報導，中共2000噸級智能科考船「同濟號」，被記錄到現蹤於小琉球西面海域。由於該水域緊鄰高屏溪口與海軍左營基地咽喉，被視為極具軍事價值的潛艦伏擊區，其異常動作引發外界高度關注。

海洋委員會海巡署今天對此發布新聞資料表示，昨天深夜11時33分，中國「同濟號」科研船在澎湖花嶼西北方24.9浬（限制水域外0.3浬），未施放或拖帶儀器，往西南方向航行。

海巡署立即調派連江艦預置對應，昨晚深夜11時40分，「同」船在花嶼西北方24浬，連江艦運用操船技巧，持續併航壓迫「同」船航向，並強勢廣播驅離我國水域。

海巡署表示，至今天上午10時15分，「同濟號」於小琉球西南西方28浬（限制水域外2浬），以航速10節、航向137，持續往東南方向航行，

海巡署指出，會持續運用聯合情監偵手段，密切掌握我國周邊海域中國艦船動態，並超前部署海巡艦艇應處，堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全。

小琉球 海巡 艦艇

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