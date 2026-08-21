香港支聯會案宣判 港府：任何人都不可妄圖推翻中國共產黨領導

香港法院21日宣判支聯會及李卓人、鄒幸彤涉「煽動顛覆國家政權」之罪名成立，香港特首李家超稱，支聯會長期以來蓄意在香港社會埋下仇恨中國共產黨和中央政府的種子，各被告長期以來的行為危害國家安全，其陰謀昭然若揭，必須予以懲治。港府並表示，「任何組織或個人都不可妄圖推翻中國共產黨領導、破壞國家根本制度及社會主義制度」。

根據香港政府新聞公報網站，上述案件宣判後，李家超表示：「『支聯會』長期以來蓄意在香港社會埋下仇恨中國共產黨和中央政府的種子，透過不同手段意圖激起市民對中國共產黨和中央政府的厭惡、憎恨等情緒，煽動群眾顛覆國家政權。各被告長期以來的行為危害國家安全，其陰謀昭然若揭，必須予以懲治」。

據指出，「煽動顛覆國家政權是極其嚴重的罪行。特區政府有責任維護國家安全，會堅決防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。本案再一次證明，無論違法者如何偷換概念、如何巧言令色，只要是危害國家安全的罪行，特區政府有法必依、執法必嚴、違法必究」。

港府發言人表示，在本案的法庭審訊期間，境外勢力公然不斷抹黑司法機構、律政司和執法部門，以政治手段和誤導性言論，嘗試干涉案件公平審訊，又對香港特區保障人權和自由以及維護國家安全相關工作作出不符事實的攻擊。這是公然踐踏法治的卑鄙圖謀，特區政府予以最強烈譴責。法律從不容許任何人假借人權、民主和自由之名，公然傷害自己的國家及同胞。法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，絕無任何政治考慮。

該發言人表示，「憲法」是國家的根本大法，是香港特別行政區憲制秩序的最重要組成部分。「國家憲制秩序最核心的內容就是確立了中國共產黨的執政地位」，「任何組織或個人都不可妄圖推翻中國共產黨領導、破壞國家根本制度及社會主義制度」。