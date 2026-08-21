香港支聯會等人員遭定罪「顛覆國家政權」 陸委會籲立即釋放

香港支聯會及李卓人、鄒幸彤21日遭法庭宣判涉「煽動顛覆國家政權」之罪名成立，大陸委員會今（21）日表達深切遺憾與痛心，呼籲中共及港府停止政治迫害，立刻釋放本案遭關押人士。

綜合點新聞、香港電台、大公文匯等消息，支聯會「煽動顛覆國家政權案」，支聯會、前支聯會主席李卓人及前副主席鄒幸彤否認煽動顛覆政權罪受審，控辯雙方先前完成結案陳詞，，於今日（21日）上午作裁決。香港法庭裁定支聯會、李卓人及鄒幸彤就同一項煽動他人顛覆國家政權罪，均罪名成立。至於另一被告、前支聯會主席何俊仁在案件開審前已認罪。李卓人妻子鄧燕娥早上到庭，警方高層亦有到法院，包括香港警務處負責國家安全的副處長簡啟恩、國安處總警司李桂華等。歐盟與美國等亦派代表到庭旁聽。

本案四名被告同被控國安法下一項「煽動顛覆國家政權」罪。控罪指，他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，「即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關」。

對於支聯會「結束一黨專政」綱領等，被指煽動顛覆國家政權，鄒幸彤和李卓人在審訊時辯稱，「結束一黨專政」主張，意指還政於民，並強調支聯會一向反對暴力，其綱領亦非要結束共產黨的領導地位。法官在裁決摘要指，被告在香港「國安法」實施後明白「結束一黨專政」的綱領違憲，他們拒絕懸崖勒馬，一意孤行地堅守抗爭立場。他們蓄意將六四事件與反送中相提並論，藉此挑起受眾對共產黨的敵意，使公眾對中共失去信心，指他們不單把自己「豁出去」，也是在鼓勵其他人堅持抗爭，目的是破壞國家的根本制度。

陸委會透過新聞參考資料表示，支聯會數十年來以和平方式紀念「六四」、追求民主自由，其理想與主張卻遭港府以國安法規扣上「煽動顛覆」罪名；且本案訴訟程序長達近5年，相關被告遭長時間關押，引發國際社會對香港人權法治倒退的深切憂慮。陸委會強調，近年中共與港府政治檢控不斷，本案相關人等再遭定罪，再度印證中共與港府持續利用司法做為整肅工具，肆意抹煞香港原有的多元與自由。

陸委會指出，健全的法治與言論、思想自由、人權的保障，是香港維持國際金融中心地位與繁榮穩定的重要關鍵。我們呼籲中共與港府立即釋放本案遭關押人士，並停止以國安名義打壓異議聲音。