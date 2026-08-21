強化防務合作 大陸國防部長首度訪問東帝汶

在赴印尼出席外交、國防「2+2」部長級會議前，大陸國防部長董軍先到訪東帝汶，這是大陸防長首度訪問該國，並參與東帝汶民族解放軍（FALINTIL）成立51周年活動，還與東國總統、總理會晤，此訪旨在提升防務合作水平。

據大陸國防部，8月18日東帝汶總統奧爾塔在首都帝利會見到訪的董軍。奧爾塔說，感謝中方自東帝汶獨立以來給予的長期支持和援助，希望兩軍進一步深化拓展務實合作。東帝汶堅定恪守一個中國政策，反對任何國家干涉中國內政。南海問題應由當事國通過雙邊談判解決。

董軍則說，此次大陸國防部長首次訪東，旨在深化兩軍戰略互信，提升防務合作水準，為中東命運共同體建設提供有力支撐。「我們願同東方一道，密切戰略協同，提升合作質效，推動兩軍關係邁上新台階」。

而據東帝汶總統府稱，這次會議旨在重申在全面戰略夥伴關係框架下提升的持久外交關係，重點是擴大兩國間的雙邊國防外交、機構能力建設和技術合作。會晤期間，雙方探討了未來合作的關鍵領域，包括專業軍事教育、後勤和技術支援以及海上安全，以確保沿海水域和國家漁業資源。奧爾塔對北京持續援助東帝汶國防軍表示感謝，尤其讚揚了在法圖哈達建成的價值2000萬美元的友誼醫院，以及共軍方舟號醫療船過去開展的人道主義和醫療援助行動。

陸方稱，8月19日東帝汶總理夏納納為董軍舉行歡迎儀式，並進行正式會談。東帝汶外交部則指出，這次會議標誌著東帝汶和大陸雙邊關係持續加強的重要契機，尤其強調加強國防領域的合作、支持基礎建設和推動人力資本發展。至於原定與董軍會談的東帝汶國防部長則因病，由總理夏納納代理。

東帝汶通訊社披露，雙方19日簽署的國防合作協議，重點關注人力資源培訓、後勤保障、軍事教育以及軍事醫院基礎設施建設的合作。東帝汶武裝部隊（F-FDTL）副總參謀長Calisto Santos Coliat少將表示，此次雙邊會晤重點討論了國防和安全問題，包括現有合作以及未來進一步加強合作的機遇。他表示，會晤期間，大陸重申了對東帝汶國防和安全領域發展的支持。他還補充說，合作協議的簽署將進一步加強軍事後勤和教育領域的合作，中共政府也支持在東帝汶建造一座軍事醫院。

另據印尼國防部官網消息，董軍8月20日抵達印尼峇里島，印尼防長沙弗里．沙姆蘇丁在機場迎接並舉行歡迎儀式，沙姆蘇丁並邀請董軍前往加魯達．維斯努．肯卡納（GWK）基地共進午餐，並在更為輕鬆友好的氛圍中進行了交流。

印尼官方21日進一步披露，董軍已乘機抵達雅加達準備出席大陸與印尼「2+2」對話，並由印尼國防部副部長接機。此前大陸外交部也指出，中共政治局委員兼大陸外長王毅在結束對南韓的訪問後也將轉往印尼出席上述會議。這是這項機制第二度舉行會議。