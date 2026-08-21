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吉爾吉斯、越南民眾 陸240小時過境免簽

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國大陸八月二十日宣布，即日起吉爾吉斯（陸稱吉爾吉斯斯坦）、越南民眾可適用二百四十小時過境免簽政策，和海南三十天入境免簽政策進入中國大陸。目前，大陸二百四十小時過境免簽政策適用國家已增至五十七國，海南三十天入境免簽政策適用國家已增至六十一國。

大陸國家移民管理局二十日在微信公眾號公布此決定，吉爾吉斯、越南公民持普通護照和確定日期及行程的聯程客票，從中國大陸過境前往第三國或地區，可從北京、上海等六十五個對外開放口岸免簽入境，並在規定區域內免簽停留不超過二百四十小時；兩國公民持普通護照也可由海南省對外開放口岸入境，在海南省行政區域內免簽停留不超過三十天。

大陸國家移民管理局說，適用上述兩項免簽政策停留期間，可以從事旅遊、商貿、訪問、探親等短期活動；工作、學習、新聞採訪等需事先批准的活動，仍應在赴中國大陸前辦妥簽證。

該局相關負責人表示，對吉爾吉斯、越南公民實施兩項免簽政策，「是穩步推進高水平對外開放、推動構建周邊命運共同體的務實舉措，有利於進一步促進雙方互信合作，推動旅遊商貿、訪問投資更加便利高效。」

另根據新華社，中國單方面對外國實施免簽政策之後，入境旅遊大幅增長。

據官方及媒體統計，二○二五年透過免簽入境外國人達三千○八萬人次，較前一年大幅增長百分之四十九點五；進入二○二六年上半年，外國遊客入境總數持續保持超過百分之二十的年增長率。

免簽 越南 吉爾吉斯

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