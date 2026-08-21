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以無人對抗無人！陸擬在南海建構「機器人堡壘」

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸海警研究在南海島礁部署由空中、海面和水下無人平台協同作戰的「機器人堡壘」，以應對日益嚴峻的低成本無人機集群攻擊挑戰。圖／取自微博
大陸海警研究在南海島礁部署由空中、海面和水下無人平台協同作戰的「機器人堡壘」，以應對日益嚴峻的低成本無人機集群攻擊挑戰。圖／取自微博

大陸研發機器人擬用於南海島礁方面，大陸海警研究人員提出一項前線防禦構想，未來或將在南海島礁部署由空中、海面和水下無人平台協同作戰的「機器人堡壘」，以應對日益嚴峻的低成本無人機集群攻擊挑戰。

南華早報報導，由中國海警學院艦艇指揮系、大連海事大學船舶電機工程學院的研究人員共同完成的相關研究論文已於今年七月收錄於由中國船舶重工集團公司主管的學術技術期刊「指揮控制與仿真」。

論文指出，當前南海周邊海域情勢複雜，傳統以人為中心的防禦體系在面對低成本、飽和式的無人平台集群攻擊時，暴露出預警效率、成本效益及持續作戰能力等方面的短板。針對島礁面積有限、水道狹窄導致的探測盲點等問題，研究人員借鏡美國空軍上校博伊德（John Boyd）提出的ＯＯＤＡ（觀察、判斷、決策、行動）模型，構想建構一套多域無人系統閉環防禦機制。

該體系將整合空中無人機、水面無人艇和水下無人平台等多種無人裝備，透過將島礁作為防禦網絡中的「固定節點」，旨在提升感知冗餘、跨域協同、快速響應和抗毀韌性。即便部分通訊鏈路受損，搭載ＡＩ晶片的無人平台也能維持一定程度的自主運作，確保持續防禦能力。

南海 機器人 大陸海警

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