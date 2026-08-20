將談什麼議題？陸委會稱美中關係外弛內張 川習會9月應會如期舉行

陸委會副主委沈有忠今天表示，到目前為止，9月「川習2會」應會如期舉行，現階段美中關係看似穩定，但外弛內張。學者也提醒，北京對台策略以低成本削弱台北與華府的防衛信心。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心、中央廣播電台、台東大學，今明兩天在台東舉辦「兩岸關係國際化與地方發展」專家學者座談會，希望藉此持續增進及強化兩岸政策與地方、民間溝通，讓相關領域的專家學者面對面雙向交流，並深入討論及交換意見。

今天下午第一場次主題為「9月美中高峰會的國際政治經濟意涵」，由大陸委員會副主任委員沈有忠、東海大學政治學系教授兼陸研中心主任林子立擔任主持和引言。

與談人包括東華大學公共行政學系歐盟莫內講座教授兼副校長朱景鵬、中山大學政治學研究所長陳宗巖、中興大學國際政治研究所教授譚偉恩、淡江大學經濟系教授蔡明芳、佛光大學公共行政與國際事務學系助理教授朱翔遠。

座談內容為大國博弈的新常態，包括競合框架與溝通機制的建立，探討在美中長期戰略競爭的背景下，兩國元首會晤對「護欄」（guardrails）設置與關係止跌回穩的實質效果。

科技脫鉤與產業鏈重組議題方面，包括關鍵技術的防禦與市場權衡，分析美中在半導體、AI及綠能等前沿科技領域的限制角力，對全球供應鏈的深遠影響，以及地緣政治風險與區域安全、全球經濟前景與去風險化。

沈有忠致詞時指出，5月「川習會」後，美、中進入「盤整」階段，關係看似穩定，但內部還有許多小動作，言語交鋒與外弛內張的現象，這些都是為雙方在9月可能舉行的第2次會晤鋪陳談判籌碼。

針對有人質疑「川習2會」能否如期舉行，沈有忠表示，根據陸委會資料及目前趨勢的判斷，「到今天8月20日止，川習2次會應該是如期舉行」，並沒有要停辦跡象，只是習近平是否在9月23日提前到聯合國進行演說，還是未知數。

談及今天會議主題，沈有忠說，就地緣政治而言，島鏈安全整體化趨勢仍舊不變，中日、中菲甚至台灣周邊海域，中國的威脅未見緩和，而美國的第一島鏈政策也未出現大幅度調整；值得注意的是，中共在台灣東部海域實施所謂的專項執法，意圖破壞兩岸現狀，也引發美國和英德法的反對，這個議題是否在9月「川習2會」出現，值得關注。

經貿議題方面，沈有忠表示，美國關注中國產能過剩影響全球市場穩定，而重啟301調查，加上AI、稀土管制等議題，美中之間未見重大突破，9月是否會有新的談判結果也值得關注。

朱翔遠談到，台海是美中角力最緊繃場域，軍事威嚇壓力於2026年升至新高。北京對台策略以低成本手段逐步削弱台北與華府的防衛信心，執法演習與無人載具常態化出沒，意在模糊台海水域及周邊空域的界線，除了要改變兩岸現況外，也想突破第一島鏈的封鎖。

朱翔遠說，因此，美軍推動的「地域景象」計畫內容之一，即是在台海部署數千架無人機以構築自動化防禦線，無人機對台灣很重要。

陳宗巖認為，9月「川習2會」若順利成行，真正能達成的重大共識與具體協議仍應有限，對雙方而言，重要的或許不是簽下多少協議，而是在會議期間，能否取得足夠素材，讓兩國政府都能夠進行有效的大內宣和大外宣。

譚偉恩表示，美國總統川普（Donald Trump）預計9月24日與習近平舉行第2次「川習會」，有評論認為，領導人層次的外交訪問有助國家間的溝通和關係穩定，這對關係日益激烈的美中兩強來說、格外重要，並有助於全球經濟的信心回復，這種觀點是對國際關係的樂觀主義，並不一定錯。

譚偉恩說，但在「霸權國」與「次強國」之間的整體國力越來越接近的時候，樂觀主義的預期注定難以成真，不幸的是，目前美中就是屬於這種情況，因此，外交上的元首互訪無法阻止美中關係往衝突方向發展。

蔡明芳談及中國「影子轉運網路」下的經濟成長將面臨挑戰，他說，美國白宮於8月13日公布The Great Transshipment Scam（轉運大騙局）報告，中國藉由第3國建立「影子轉運網路」（shadow transshipmentnetwork）來規避美國關稅的作法，以及受影響的40個關聯國家已被公布；在美國經濟影響下，這些國家應會盡量避免參與中國影子轉運網路，以避免被美國政府加徵更高的關稅。

朱景鵬表示，美國現已發展出40種基礎人工智慧模型，中國則擁有15種，整個歐洲僅有3個模型，全球的人工智慧軍備競賽已逐步形成G2（美中）主導現象，而組織化的結果也造成在破碎秩序下的集團化，形成若非以美國為主、即是依賴中國。

朱景鵬說，美國的人工智慧戰略在於確保其領先全球地位的措施，中國則著眼於邁向2030年全球領導地位，透過國家政府力量扶持、投資強大的科技公司，例如阿里巴巴、字節跳動及Deepseek等形成技術依賴。