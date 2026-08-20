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檢察長提醒里長勿違反「反滲透法」 梁文傑：有必要

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑20日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委梁文傑20日主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影

全國地檢署檢察長日前陸續寄給轄區里長選舉查察法律宣導信，內容提及大陸介選、不能違反「反滲透法」，遭國民黨質疑是「假宣導之名、行恐嚇之實」。陸委會副主委梁文傑表示，過去確實有相關案件遭處罰，因此各地檢察長事先提醒「是很有必要的」。

國民黨質疑，為何這次檢察長的一封信，會以宣導之名，將兩岸交流、赴中國大陸交流相關事項納入說明，產生「假宣導之名、行恐嚇之實」疑慮。

梁文傑今天在例行記者會上說明，檢察官負責查賄，過去類似的案子也滿多的，有些人是真的受到處罰了。

他以自己當市議員的經驗指出，光是台北市這樣的事情就有不少，「幾乎參加的里長都不覺得這有違法的可能性」。

他強調，往往因為你不知道，所以你沒有意識到，才會有後面的事情發生。各地檢察長去做這樣的提醒是很有必要的。讓大家都知道哪些事情是違法的，哪些事情是可以做的。

梁文傑 反滲透法 里長 陸委會

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