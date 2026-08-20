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國共青年交流將登場 陸委會：抱平常心看待

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑20日回應國共青年交流稱，會抱著平常心去看待。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑20日回應國共青年交流稱，會抱著平常心去看待。記者廖士鋒／攝影

鄭習會後，中共中台辦宣布十項措施，包含建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台，而國共雙方近日同步宣布，將於8月24日至28日在上海舉辦青年交流活動，對此陸委會表示，並不會太在意這次的活動，會抱著平常心去看待，但還是呼籲，交流歸交流，不要去附和中共的敘事。

陸委會副主委梁文傑20日下午回應媒體詢問國共青年交流是否為「統戰」等議題時指出，這個活動據我們知道，它算是國共兩黨的活動了，國民黨這邊負責的單位就是所謂的青年委員會，青年委員會就會招攬一些國民黨既有的青年組織、青工社團，可能也會有一些大學生。「詳細的狀況我們都會關注」。

他表示，這樣的活動過去其實辦過很多次了，我們並不會太在意這次的活動，因為它的參加的人選，會出席的人、會上台講話的人也差不多就是那些。「我們會關注，但是對於這個事情我們會抱著比較平常心去看待。但是還是呼籲一下，交流歸交流，不要去呼不要去附和中共的敘事，不要去附和中共的主張」。

國共 陸委會 青年 梁文傑

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