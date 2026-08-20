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《給阿嬤的情書》遭指統戰片 梁文傑：國台辦「霸王硬上弓」

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑20日下午主持例行記者會。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑20日下午主持例行記者會。記者張鈺琪／攝影

電影《給阿嬤的情書》因獲大陸國台辦大力宣傳，引發統戰爭議。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（20）日表示，這部片本身「沒有什麼大中國的敘事」，問題出在國台辦鼓吹、推薦，藉這部電影談「中華民族偉大復興」，「簡單講就是要霸王硬上弓，拿人家的成就來沾光」。他直言，「它不是統戰片，但是它被硬生生操作成統戰片」。

陸委會20日下午舉行例行記者會。有媒體提問，梁文傑上周觀賞《給阿嬤的情書》後曾發文表示，不認為電影有太多統戰內容，甚至形容有點像潮汕版《海角七號》，但新加坡有媒體及學者直接稱這是一部統戰片，梁文傑如何看待這個現象？

梁文傑表示，「我可以理解新加坡人對這部片的擔憂」，相信馬來西亞或泰國的華人社群看到這部片，可能也有一樣的想法，但這些地方華人的生活經驗，「跟我們台灣人的生活經驗是完全不一樣」。

他說，潮汕到南洋的移民，與台灣人的歷史經驗截然不同，「張飛不是岳飛啊」。因此，他看這部片可以理解電影所談的人情、親情與鄉情，但「作為一個台灣人，我不會把它當成是我自己的經驗」，因為彼此經驗截然不同。

梁文傑接著表示，「這部片它的壞就壞在它是國台辦去鼓吹、去推薦」。他說，自己想來想去，只能認為「統戰部門他們拍的片，最近幾年沒什麼人要看」，因此只好借用這部有票房、也有一定藝術成就的電影，「來談一下這個中華民族偉大復興」。

梁文傑說，「那簡單講就是要霸王硬上弓啊，拿人家的成就來沾光」。他強調，這部片本身沒有什麼「大中國敘事」，純粹是在講台灣人也能理解的移民經驗，「壞就壞在它被政治給污染。它不是統戰片，但是它被硬生生操作成統戰片」。

另有媒體提問，電影哪些情節讓他印象深刻，以及是否如外界所說相當催淚。梁文傑回應，「這部電影確實有些地方是蠻催淚的」，坐在他旁邊的好幾名女性觀眾都在哭。

至於身為大陳島後代，觀影時是否會帶入自身移民經驗，梁文傑表示，他的大陳島移民經驗與電影中的潮汕移民「又完全不一樣」。

梁文傑說，「其實就是上了不同的船、到了不同的地方。他們坐了船到南洋，我父母坐了船到台灣，那就是不同的歷史、不同的生活、不同的命運」。

梁文傑 國台辦 統戰 電影 陸委會

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