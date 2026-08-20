回應勞動部長洪申翰擬赴上海消息 陸委會：沒有聽出他要去

日前媒體披露勞動部長洪申翰準備9月前往大陸地區上海市，為參加國際技能競賽的中華隊選手加油打氣，不過陸委會20日表示，從洪申翰的回覆中，「並沒有聽出他要去的意思」，陸委會也沒有接到他要帶隊去上海參加國際技能競賽的消息。

今年第48屆國際技能競賽是大陸第一次舉辦，關於媒體披露洪申翰擬赴大陸為我選手打氣，不過陸委會之前多次示警民眾沒有必要的時候不要去大陸，現在對大陸還是橙色燈號，相關動態受到不少關注。

關於陸委會對洪部長登陸是否會支持？陸委會副主委兼發言人梁文傑20日回應指，這件事情完全是媒體報導，「洪申翰部長已經有答覆了，我從他的答覆裡面，並沒有聽出他要去的意思」，陸委會也沒有接到他要帶隊去上海參加國際技能競賽的消息。

此外，昨日大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，要按一中原則以及有關諒解備忘錄處理台灣有關人員的參加情況。由於這是大陸首次舉辦，陸委會對於陸方所說的處理方式有什麼樣的了解？具體是不是會比照APEC或是奧會模式？梁文傑則表示，台灣是從1971年開始就參加國際技能競賽，長期以來我們的選手表現都非常好，得牌非常多。得牌就牽涉到這些選手的獎金、證照、升學和就業。「所以我們是希望對岸今年身為主辦國，該怎麼舉辦就怎麼舉辦，不要搞什麼打壓的小動作，那更不要損害青年選手的權益」。

他重申，台灣從1971年就開始參加了，「有一定的規範跟跟這個待遇，我們希望該怎麼舉辦就怎麼舉辦」。

此前，對於洪申翰擬赴陸的相關報導，勞動部19日回應時，僅表示還在做各層面的整體評估，尤其會以代表團的參賽權益作為優先考量。