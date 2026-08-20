大陸研修生赴台遭限縮？梁文傑駁「根本沒這回事」：問題在學位生

國台辦昨天指控台灣強行限縮大陸學生赴台研修，陸委會副主委梁文傑今天駁斥，強調近年政策沒有任何更改，並指目前真正缺的是學位生，是對岸不讓大陸學生來台攻讀學位。據陸委會統計，2026年1至6月研修陸生入境，較2025年同期增加500餘名。

在昨天舉行大陸國台辦例行記者會上，有陸媒引述報導稱，台灣教育主管部門計劃收緊審核大陸研修生和教師赴台申請，不少大陸研修生赴台項目被迫中斷或徹底取消。

大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局頻繁將黑手伸向兩岸教育交流，強行限縮大陸學生赴台研修，對台灣教育界威逼利誘，嚴重損害兩岸教育交流和學生正當權益。

對此，梁文傑今天在陸委會主動說明，「大陸研修生來台灣，這幾年來的政策是完全一貫的，而且根本沒有任何更改」。

他表示，上述報導中所說的收緊審核大陸研修生，根本沒有這回事，現在是暑假，研修生來台很多已經稽核過了、有些正在審，但是沒有任何收緊的事情。

梁文傑並向對岸喊話，現在研修生根本不是問題，現在缺的是學位生，學位生是對岸不讓大陸的學生來台灣研讀學位，這才是重點，「不要老是指責我方，真正的問題在於學位生」。

梁文傑此前曾說明，研修生相當於交換學生，學位生則是來台攻讀完整學位，例如念大學4年或研究所2到3年。

若看陸委會提供的統計數據，2024年有2,296名陸生來臺研修，而2025年有3,551名研修陸生來台，較113年增長55%；2026年1至6月也已經有1,771名研修陸生入境，較2025年同期增加500餘名。