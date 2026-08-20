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西安赴桃園包機遭拒 梁文傑：向來都三節包機、申請日期只接近中元節

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑20日下午主持例行記者會。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑20日下午主持例行記者會。記者張鈺琪／攝影

針對大陸國台辦稱台灣方面拒絕東方航空西安至桃園包機申請，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（20）日表示，兩岸包機政策「向來都是三節包機」，此次申請日期為8月21日，實在離中秋節還太早，「8月21號大概只有中元節了」。他表示，民航局希望業者調整時間，只要符合規定，「我們不會為難自己人」。

陸委會20日下午舉行例行記者會。本報記者提問，大陸國台辦19日表示，大陸民航局日前受理東方航空公司關於西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門以不在節日包機範圍內為由拒絕本次申請，並批評民進黨當局聲稱已開放的包機點是「看得見、吃不到」。陸委會對此有何回應？

梁文傑表示，包機申請的具體審批是由民航局負責，陸委會負責總體政策。就包機政策而言，「我們向來都是三節包機」，也就是春節、端午節及中秋節，因為三節是大節，過去有時會碰到一票難求的情況，因此才有包機需求。

梁文傑指出，這次申請的日期是8月21日，而今年中秋節是9月25日。依規定，中秋節前後7天，也就是9月18日至10月2日期間可以申請包機。

他表示，「但是這一次他們申請的是8月21號，所以實在離中秋節真的還太早」，因此民航局希望業者能夠調整時間，改至9月18日至10月2日期間。

梁文傑說，「8月21號大概只有中元節了」，與中秋節還是離得比較遠。他並強調，「包機是為了方便台商啦，只要符合規定，我們不會為難自己人」。

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