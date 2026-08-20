賴總統說的「北戴河會議」到底還有沒有？陸委會：無法評論

有關所謂中共北戴河會議密令介入台灣選舉的消息，先前我方國安人士釋出給特定媒體後，賴總統就親自引述這些「北戴河會議」內容，而對於賴總統的說法，陸委會20日表示「沒有辦法評論」，但也強調，中共會介入台灣的選舉，這個是眾所周知，「任何人都不應該幫中共洗白」。

在賴總統提及「北戴河會議」內容後，又有「熟悉兩岸事務的官員」向特定媒體指稱質疑此事的兩家媒體「收到相同的指令」。而最近選舉快到了，檢察機關也高度警惕「假訊息」，有律師投書媒體拋出須調查本案可能涉及《公職人員選舉罷免法》第104條「意圖使人不當選而傳播不實事項」。

不過，陸委會2019年的刊物「大陸與兩岸情勢簡報」就明白提到「中共暑休北戴河已無會議」，自2003年起北戴河暑期辦公制度取消，回歸單純渡假、休養功能。在陸委會20日記者會上，本報記者就賴總統、「國安人士」、「熟悉兩岸事務的官員」上述情況詢問陸委會有無回應，特別是以陸委會的掌握，現在究竟是否還有北戴河會議？

就此陸委會副主委梁文傑指出，這個事情是說中共對於台灣這次的選舉很在意，會介入台灣選舉。「我想中共會介入台灣選舉是眾所周知的事，中共自己也講明，要堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊台獨分裂勢力。所以中共在台灣的選舉之中，他會支持哪一邊，打擊哪一邊？我想連三歲小孩都知道」。

旋即梁文傑稱，至於北戴河，從毛澤東時代開始就不是一個正式的會議名稱了，它是領導人借著度假來交換意見。雖然現在確實已經沒有正式的說中央各部委領導人夏天要到北戴河辦公的制度。「但是每年到了這個時候都有各式各樣的說法會傳出來。因為中共的體制不透明，像這兩天就出現下一屆人事布局的說法，我們看到的連誰會進、誰會出政治局常委會的名單都有」，他稱，「這些消息我們都很注意，我們也不會一概否定說沒有北戴河這回事」。

他最後強調，總統會看到很多不同的來源的訊息，「這個我沒有辦法評論」，但是陸委會講話都是有名有姓。他並稱，「中共會介入台灣的選舉，這個是眾所周知，在這個問題上任何人都不應該幫中共洗白」。

此前在上週陸委會記者會上，有媒體就北戴河的報導提問，國安單位跟陸委會今年有派出特工躲在中共七常委的床底下偷聽嗎？當時梁文傑回應指，陸委會「並沒有針對哪一次會議、什麼樣的內容」。他還說，「總統當然會接到很多各個單位所報上去的資料」，並稱陸委會有義務持續提醒社會，中共企圖介選是「不爭的事實」。