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香港支聯會被控煽動顛覆國家政權案明日裁決

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導

已解散的香港支聯會被控煽動顛覆國家政權案，將在21日裁決，按香港國安法，任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人顛覆國家政權，即屬犯罪，而此罪的最高刑罰是監禁十年。

香港支聯會全名香港市民支援愛國民主運動聯合會，自1990年以來曾連續三年香港舉辦六四大遊行、紀念六四維園燭光晚會。2021年9月支聯會通過決議，自行解散。

香港支聯會被控煽動顛覆案，在2021年9月起訴，原定去年五月開審，因法官另有案件審理延期至今年一月開審。案件審期原審理75天，後因庭上集中在《國安法》實施後時間，控方毋須播放部分片段等最終只審24天。按香港司法機構公布，法庭將在8月21日在西九龍裁判法院頒布裁決，由三名國安法指定法官負責。

在這起案件中，控罪指支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，在2020年7月1日至2021年9月8日間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案中前支聯會前副主席何俊仁在開審前認罪，前主席李卓人及前副主席鄒幸彤選擇不認罪。三名被告李卓人、何俊仁和鄒幸彤至今關押近五年。

這起案件涉及多項法律爭議，焦點則在香港法庭如何理解和應用中國憲法的權力。其中支聯會綱領中有「結束一黨專政，控方指控其有意結束中國共產黨領導，違反中國憲法第一條，又指控各被告無公開提倡修憲，必然是煽動他人用非法手段推翻破壞中共領導和中央政權機關。

李卓人和鄒幸彤作供時，承認國安法實施後仍堅持五大綱領，但指結束一黨專政的目標是建設民主中國，而非控方所指的推翻中共領導，亦不是違憲。

香港 國安法 六四

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