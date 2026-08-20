媒宣費至年底只剩15萬！梁文傑：民間合作夥伴、陸委會信用都受到傷害

今年度中央政府總預算三讀，陸委會媒宣費直接被減列1150萬元。陸委會副主委梁文傑今表示，有些已經跟學者或民間單位簽約要推動的計劃必須終止，不只民間合作夥伴受到傷害，陸委會的信用也受到傷害。

梁文傑今天表示，陸委會的媒宣費本來就非常少，今年度編了1294萬8千元，現在被刪除1150萬元，也就是陸委會今年一整年的媒宣費用，只剩下144萬。

他形容，144萬這個規模，比很多縣市中小局處媒宣費都還少，陸委會是負責整個國家兩岸關係大陸政策的規劃跟推動，現在一年就只有144萬。現在是八月份，陸委會已經用掉了129萬。也就是說從現在到年底，只剩下15萬。

梁文傑進一步表示，陸委會有些是已經跟學者或是民間單位簽約要推動的計劃，大概有469萬，但因為預算「被卡」，所以必須終止這些契約，有些已經做了三分之一、有些已經做了一半，但是不得不終止。

他強調，「這些民間的合作夥伴受到了損害，我們陸委會的信用也受到了傷害」。

根據陸委會官網公布的「媒體政策及業務宣導執行情形表」，依照「宣導項目、標題及內容」來看，該項目包括購置美編字型、媒體相關政策宣導業務、購置圖庫、製作政策說明影片、製作台港澳居民關懷影片、LINE官方帳號平臺技術服務等。