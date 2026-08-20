陸委會民調：近7成支持維持現狀 逾8成反對一國兩制

陸委會今（20）日公布最新民調，近7成民眾支持台灣維持現狀、拒絕與中共統一，逾8成不贊成中共「一國兩制」主張；另有近8成4民眾支持政府主張「廣義維持現狀」，以及台灣的未來由台灣2,300萬人決定。

陸委會副主委兼發言人梁文傑20日下午在例行記者會表示，陸委會8月13日至17日進行民眾對當前兩岸關係之看法例行性民調，委託國立政治大學選舉研究中心執行。他並指，此次調查「另外多了一題」，有7成的人支持台灣維持現狀、拒絕與中共統一。

據陸委會20日下午發布的新聞稿，本次調查顯示，81.2%民眾不贊成中共「一國兩制」主張，68.9%支持台灣維持現狀、拒絕與中共統一；83.6%支持政府主張「廣義維持現狀」，83.9%支持台灣的未來由台灣2,300萬人決定，陸委會稱呈現「長期穩定趨勢」。

另有70.5%民眾認為中共派遣海警船在台灣東部外海巡邏是「惡意」；針對港人來台攻擊矢板明夫事件，76.4%民眾支持政府修法加重境外人士在台暴力犯罪刑責。

陸委會表示，面對中共持續對台進行灰色地帶侵擾，並企圖透過跨境鎮壓製造社會不安，「台灣主流民意反對『一國兩制』，拒絕與中共統一」。政府將持續落實「和平四大支柱行動方案」、「國安統戰威脅17項因應策略」及「守護民主台灣國安行動方案」，強化自我防衛與韌性，捍衛國家主權與台灣民主自由防線。

陸委會並呼籲中共，「務實面對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實」，與我民選合法政府透過不設前提的溝通對話，化解政治分歧。

新聞稿指，本次調查於8月13日至17日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,086份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.97%。