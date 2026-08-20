大馬首相安華最新表態 鄧聿文：東協在台海衝突中已站隊大陸

馬來西亞首相安華在半島電視台17日播出的專訪中表示，他「把台灣視為中國的一部分」。大陸旅美時政評論員鄧聿文指出，前有印尼海軍和中國海軍在台灣東部海域演習，若再加上菲律賓總統小馬可仕近期談話，他認為，目前的情勢已清楚表明：東協在台海衝突中已經站隊大陸了。

大陸國防部本月11日發布消息稱，8月中旬，中共海軍紅河艦將與印尼海軍「萊」號護衛艦位台島以東海域舉行通航演練，重點開展通信操演、海上補給等科目演練，旨在提升兩國海軍聯合行動能力，深化雙方務實合作，共同維護地區和平穩定。

《環球時報》指出，中國和印尼海軍此次位台島以東海域舉行演練，是中外海軍首次在該海域進行演練。大陸軍事專家張軍社表示，此舉「意義非常重大」，意在向外界清晰傳遞立場：中國對台島以東專屬經濟區擁有主權權利和管轄權。

隨後，菲律賓總統小馬可仕本月14日與菲律賓外國記者協會（FOCAP）成員座談時，被問及台海若發生衝突是否可能從菲律賓基地及領土發動攻擊時表示，菲律賓無意成為區域內的交戰國，「不會有任何從菲律賓發起的攻擊」。

安華則在專訪中表示：「如果你接受台灣是中國的一部分，這有其歷史因素。你可以表達你的看法，但台灣是中國的一部分，而中國人必須決定。」

安華甚至說：「我總是以馬來西亞舉例。如果一個州決定要分離出去，我們會使用武力嗎？我想，我會保護國家的神聖與統一。」當主持人追問：「所以你會使用武力？」安華回答：「是的，否則就會四分五裂。」

鄧聿文在其個人社交平台發文指出，安華不僅認同「一中原則」，甚至支持中國武統。東協兩大國一個用行動（印尼）一個用話語（馬來西亞）站在大陸這邊。尤其是安華，以一國領導人身分這樣直率表達他的看法，一點都不顧忌台灣的感受。

他指出，如果再加上反中前線的菲律賓，其總統馬可仕最近也表示，若台海爆發戰爭，不會允許美軍利用菲律賓基地攻擊中國。這已清楚表明，東協在台海衝突中已經站隊大陸。

此外，近期烏干達、南非、摩洛哥、肯亞等多個非洲國家接連對持台灣護照人員入境做出限制。鄧聿文認為，這是中國新一輪對台灣外交空間的打壓。以前是挖台灣邦交國，現在改了手法，讓台灣的護照在和中國建交的國家中開始不起作用。

鄧聿文表示，目前還只是非洲少數國家這麼做，以後會不會擴大到同中國建交的多數「南方國家」，取決於中國對它們施壓有多大，以及這些國家對台灣的需求有多大。因此他建議台灣民眾，非必要就不要去這些有可能扣留台灣護照的非洲國家。