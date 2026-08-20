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兩岸關係研討會武漢登場 台媒未獲邀報導

中央社／ 北京20日電

2026年兩岸關係研討會今天在武漢開幕，根據新華社報導，約有160名兩岸學者參與為期兩天的學術交流活動。今年活動未開放台灣媒體參加報導。

據新華社報導，研討會由海峽兩岸關係研究中心主辦，湖北省海峽兩岸交流促進會承辦。今年的研討會主題為「堅守民族大義、共謀復興偉業」。

中共中央台辦、國務院台辦副主任彭慶恩在研討會上致辭重申，要堅定推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進中國統一進程，並稱盼台灣民眾與大陸民眾一起反對台獨與外部勢力干涉。

根據中方報導表示，兩岸專家學者在大會發言中表示，「兩岸同胞是一家人，要為民族復興、國家統一共同打拼」。同時批評台獨，宣稱兩岸民眾應反對台獨，並要擴大兩岸各領域交流，維護台海和平穩定。

與往年不同，今年活動並未開放台灣媒體參加，外界認為這可能與兩岸環境緊張低迷有關。同時，在北京於今日開始一連兩天舉辦了兩岸電影交流會，這場交流會是首次舉行，並且採訪氣氛較為寬鬆。

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