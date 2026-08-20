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兩岸電影交流會北京登場 兩岸影人直呼：很久沒能坐下來交流

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
由大陸海協會兩岸交流基金主辦的「光影同舟—兩岸電影交流會」20日起在北京舉行，曾以電影《後來的我們》入圍金馬獎最佳改編劇本的台灣編劇何昕明（中）與夥伴帶著作品前來提案大會。記者陳宥菘／攝影
由大陸海協會兩岸交流基金主辦的「光影同舟—兩岸電影交流會」20日起在北京舉行，曾以電影《後來的我們》入圍金馬獎最佳改編劇本的台灣編劇何昕明（中）與夥伴帶著作品前來提案大會。記者陳宥菘／攝影

由大陸海協會兩岸交流基金主辦的「光影同舟—兩岸電影交流會」20日上午起在北京舉行，與會的兩岸電影人不約而同提到，兩岸電影界已經很長一段時間沒有那麼多的來往和溝通，期待透過這場活動，讓雙方再次相見，在合作上擦出新火花。

「光影同舟—兩岸電影交流會」活動為期2天，期間將舉行兩岸電影項目路演提案大會、兩岸影視產業論壇、兩岸影人大師班講座、兩岸影視交流晚宴。值得注意的是，這是交流會的首次舉辦，主辦單位是海協會兩岸交流基金，指導單位則為大陸國家電影局，或反映大陸方面正在重啟兩岸電影交流，並落實鄭習會後對台「十項措施」內容。

海協會副會長、兩岸交流基金管委會主任黃文濤致詞表示，這場活動是要為兩岸電影人搭建一個交流合作共創的專業平台，厚植同胞情誼、凝聚創作共識。期待以這次交流為起點，持續促進兩岸電影合作，共同推出更多優秀作品。

在20日上午的路演提案大會上，14組來自台灣或兩岸合拍劇組帶著各自的劇本與影視項目，到場提案。現場有多名產官學界的評審委員，給予劇組直接的建議與評語。也有大陸的投資方、發行公司出席，交流會成為對接合作的平台。

電影《翻滾吧！阿信》編劇王國光這次帶著一部動作喜劇的計畫來到提案大會。他表示，兩岸目前影視產業環境都不是很好，台灣環境比較艱困，電影越來越少、劇集都是一家平台獨大。相較來說，大陸因為市場非常大、機會比較多，「我們都會想要更多創作機會，所以來到這樣的場合」。

王國光說，「我很想回到10年前兩岸影視交流非常熱絡的狀態」，會有很多案子能夠開動，那不只是工作的交流，其實就是人與人之間的交流，大家互相的理解。

2018年第55屆金馬獎致詞風波後，大陸從隔年起抵制出席，中間又歷經新冠疫情，近年僅有少數大陸獨立電影報名參賽，兩岸電影交流陷入低迷。

大陸導演楊正濃表示，已經很久沒有兩岸電影人可以坐下來交流，「過去有一個平台，但是那個平台這些年還不能去」，這次的交流會對電影人來說是一個福祉，因為這樣的契機，我們可以再次相見、交流創作上的經驗，在合作上面擦出新的火花。

台灣編劇何昕明曾以電影《後來的我們》入圍金馬獎最佳改編劇本。他也說，已經有一段時間，兩岸在文化上沒有那麼多的來往和溝通，這次通過比較正式的活動，讓兩邊有很多對話機會。「我一直相信文化事業要越多人共同參與才是越好的」。

談及兩岸電影的優勢與互補，何昕明指出，大陸的體量大，近年在產業化、工業化進步明顯，可以看到很多大製作，或是在類型上的挑戰；台灣一向偏重創意、接近獨立製片的思維和想法，雙方各有優勢。

楊正濃也肯定台灣的創意，並提到串流平台上的選題與內容多元、作品買賣還可擴及東南亞市場，「兩岸之間是有非常多的可以媒合的可能性」。他曾將鏡頭對準台灣老兵，在去年推出紀錄片，這次帶著改編版的劇情片創作前來交流。他分享，自己的劇組有7成工作人員來自台灣，「把兩岸三地影視人團結在一起，大家取長補，把各自專業投放在這部影片當中」。

至於大陸電影進入台灣仍要面臨每年10部的配額限制，王國光說，假如會擔心大陸電影大量進入台灣市場，那為什麼那麼多好萊塢電影？當然政府會有政府的考量，但是以一個創作者或一個普通觀眾來說，自己只想看到更好的電影、值得買票進戲院的電影。

由大陸海協會兩岸交流基金主辦的「光影同舟—兩岸電影交流會」20日起在北京舉行，期間將舉行兩岸電影項目路演提案大會、兩岸影視產業論壇、兩岸影人大師班講座、兩岸影視交流晚宴。記者陳宥菘／攝影
由大陸海協會兩岸交流基金主辦的「光影同舟—兩岸電影交流會」20日起在北京舉行，期間將舉行兩岸電影項目路演提案大會、兩岸影視產業論壇、兩岸影人大師班講座、兩岸影視交流晚宴。記者陳宥菘／攝影

由大陸海協會兩岸交流基金主辦的「光影同舟—兩岸電影交流會」20日起在北京舉行，電影《翻滾吧！阿信》編劇王國光這次帶著一部動作喜劇的計畫來到提案大會。記者陳宥菘／攝影
由大陸海協會兩岸交流基金主辦的「光影同舟—兩岸電影交流會」20日起在北京舉行，電影《翻滾吧！阿信》編劇王國光這次帶著一部動作喜劇的計畫來到提案大會。記者陳宥菘／攝影

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