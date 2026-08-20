彭博：中國擴大在台灣東部海域活動 企圖建立半永久存在

彭博報導，總部位於華府的「亞洲海事透明倡議組織」19日發表報告指出，中國正擴大在台灣東部海域的活動，企圖在菲律賓海建立管轄權，回應日本與菲律賓日益深化的合作。此舉可能顯示北京正試圖改變現狀，在台灣東部建立半永久存在。

日本與菲律賓5月同意就台灣以東海域展開劃界談判後，中國隨即大幅加強在當地的活動，包括持續派遣海警巡邏、在台灣附近進行調查，並盤查近200艘商船。AMTI指出，今年6月至8月間，中國海警主要由兩艘船執行任務，活動集中在台灣東部、日菲海洋主張重疊的海域；但在日菲宣布劃界談判前的5個月，當地幾乎未觀察到中國海警部署。

亞洲海事透明倡議組織（AMTI）指出，這些行動可能有利於中國在台灣周邊的存在常態化，引發外界憂心北京可能正在測試未來對台實施隔離或封鎖時可採用的手段。

AMTI表示，中國回應的規模與性質顯示，這些行動不只是為了向東京和馬尼拉傳遞訊號。北京可能正試圖改變現狀，在台灣東部建立半永久存在，並主張對該區域擁有管轄權。

AMTI警告：「中國在菲律賓海的行動顯示，北京正試圖對其所稱的『近海』主張廣泛且前所未有的管轄權。」

中國此舉升高與日本、菲律賓的緊張關係，採取的是北京在南海爭端中常見的灰色地帶手段。與此同時，川普政府近來淡化公開支持台灣的立場，中國國家主席習近平則預定9月訪問白宮。

相較之下，日本與菲律賓近月對台海議題態度更加積極，暗示一旦台海爆發衝突，兩國可能被捲入其中，引發北京不滿。日菲今年也進一步深化安全與軍事合作，提升雙邊關係並啟動一系列國防對話。

中國7月已就日菲海域劃界談判提出警告，指相關磋商「嚴重挑釁一中原則」。

北京與日本在東海釣魚台主權問題上長期存在爭議，與菲律賓則在南海黃岩島、南沙群島等地存在主權及海洋權益爭端；隨著中國軍力增強，越南等區域國家也持續強化防禦。