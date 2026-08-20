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大陸對吉爾吉斯、越南民眾實施240小時過境免簽政策

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
即日起，越南民眾可適用240小時過境免簽政策，和海南30天入境免簽政策進入中國大陸。圖／取自北海中旅
即日起，越南民眾可適用240小時過境免簽政策，和海南30天入境免簽政策進入中國大陸。圖／取自北海中旅

中國大陸8月20日宣布，即日起吉爾吉斯（陸稱吉爾吉斯斯坦）、越南民眾可適用240小時過境免簽政策，和海南30天入境免簽政策進入中國大陸。

大陸國家移民管理局在微信公眾號發布此決定，並說240小時過境免簽政策適用國家增至57國，海南30天入境免簽政策適用國家已增至61國。

吉爾吉斯、越南公民持普通護照和確定日期及行程的聯程客票，從中國大陸過境前往第三國或地區，可從北京、上海等65個對外開放口岸免簽入境，並在規定區域內免簽停留不超過240小時；兩國公民持普通護照也可由海南省對外開放口岸入境，在海南省行政區域內免簽停留不超過30天。

大陸國家移民管理局說，適用上述兩項免簽政策停留期間，可從事旅遊、商貿、訪問、探親等短期活動；工作、學習、新聞採訪等需事先批准的活動，仍應在赴中國大陸前辦妥簽證。

該局相關負責人表示，對吉爾吉斯、越南公民實施兩項免簽政策，「是穩步推進高水平對外開放、推動構建周邊命運共同體的務實舉措，有利於進一步促進雙方互信合作，推動旅遊商貿、訪問投資更加便利高效。」

另據新華社，中國單方面對外國實施免簽政策後，入境旅遊大幅增長。據官方及媒體統計，2025年透過免簽入境外國人達3,008萬人次，較前一年大幅增長49.5%；進入2026年上半年，外國遊客入境總數持續保持超過20%的年增長率。

免簽 吉爾吉斯 越南

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