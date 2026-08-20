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港媒：北京研究在南海島礁建構「機器人堡壘」防禦體系

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸海警研究在南海島礁部署由空中、海面和水下無人平台協同作戰的「機器人堡壘」，以應對日益嚴峻的低成本無人機集群攻擊挑戰。圖／取自微博
大陸海警研究在南海島礁部署由空中、海面和水下無人平台協同作戰的「機器人堡壘」，以應對日益嚴峻的低成本無人機集群攻擊挑戰。圖／取自微博

中國大陸海警研究人員提出一項前線防禦構想，未來或將在南海島礁部署由空中、海面和水下無人平台協同作戰的「機器人堡壘」，以應對日益嚴峻的低成本無人機集群攻擊挑戰。

俄羅斯衛星通訊社引述南華`早報指，相關研究論文已於今年7月收錄於由中國船舶重工集團公司主管的學術技術期刊《指揮控制與仿真》，這項研究由中國海警學院艦艇指揮系、大連海事大學船舶電機工程學院的研究人員共同完成。

論文指出，當前南海周邊海域情勢複雜，傳統以人為中心的防禦體系在面對低成本、飽和式的無人平台集群攻擊時，暴露出預警效率、成本效益及持續作戰能力等方面的短板。研究特別以俄烏衝突中烏克蘭使用的Magura V5型無人艇為例，指出此類非對稱作戰力量能有效攻擊傳統大型載人艦艇，凸顯了後者在面對無人集群攻擊時的脆弱性。

針對島礁面積有限、水道狹窄導致的探測盲點等問題，研究人員借鏡美國空軍上校博伊德（John Boyd）提出的OODA（觀察、判斷、決策、行動）模型，構想建構一套多域無人系統閉環防禦機制。該體系將整合空中無人機、水面無人艇和水下無人平台等多種無人裝備，透過將島礁作為防禦網絡中的「固定節點」，旨在提升感知冗餘、跨域協同、快速響應和抗毀韌性。即便部分通訊鏈路受損，搭載AI晶片的無人平台也能維持一定程度的自主運作，確保持續防禦能力。

另據路透審閱的衛星圖顯示，大陸已完成西沙群島羚羊礁（Antelope Reef）第一階段建設工程，在南海建成一座面積廣達6平方公里的人工島。分析家認為，該人工島未來或將成為中國大陸在當地最大軍事基地的組成部分。

目前，南海正日益成為中美及其盟友間軍事化競爭的場域，各方均在爭奪對未來任何潛在衝突至關重要的戰略優勢。大陸此番提出的「機器人堡壘」構想，正是在此背景下，對提升島礁防禦能力的前瞻性技術探索。

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