韓中外長會談 王毅：盼韓方獨立自主、並行不悖發展對外關係

中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅19日在首爾與南韓外長趙顯舉行會談。王毅表示，希望韓方從自身根本利益出發，獨立自主、並行不悖發展對外關係，並提出加快中韓自貿協定第2階段談判；趙顯則表示，韓方始終堅持建交以來奉行的一個中國政策，並期待進一步密切高層往來、深化雙邊合作。

據大陸外交部19日深夜發布的消息，王毅表示，「中韓隔海相望，理應經常交往，增進互信，深化合作」。去年底以來，大陸國家主席習近平和李在明成功實現互訪，就中韓關係未來發展達成重要共識，「中韓關係正在按照兩國元首指明的方向持續改善和發展」。

王毅表示，中韓作為「永遠的友好鄰邦、持久的合作伙伴」，應努力確保雙邊關係健康穩定可持續發展。他並稱，「希望韓方從自身根本利益出發，獨立自主、並行不悖發展對外關係」。雙方應保持高層交往，辦好明年中韓建交35周年紀念活動，「為中韓關係增添新內涵」。

經貿方面，王毅表示，「中韓經貿合作基礎很好，已成為深度融合的利益共同體」，中國超大市場為南韓提供「近水樓台先得月」的巨大機遇。他希望雙方「不斷做大合作蛋糕」，推動傳統產能合作向高附加值合作升級，挖掘人工智慧、綠色轉型、數字經濟、高端設備、銀髮經濟等新的合作增長點，並加快推進中韓自貿協定第2階段談判。

王毅表示，中方願以今年主辦APEC領導人非正式會議為契機，「同包括韓國在內的各方攜手構建亞太共同體，向國際社會發出積極信號，為亞太乃至世界和平與發展注入新動力」。

據中方通稿，趙顯表示，「韓中元首成功互訪，鞏固了韓中關係全面恢復勢頭。韓方始終堅持建交以來奉行的一個中國政策」，期待同中方密切高層交流，推動韓中關係在各個領域不斷改善和發展。

趙顯稱，期待以李在明今年11月赴深圳出席APEC領導人非正式會議和兩國明年建交35周年為契機，「進一步密切高層往來，深化經貿、高新技術、人工智慧、青年等領域交流合作，加快自貿協定第二階段談判，增進人民友好感情」，並同中方加強在多邊事務上的溝通協調，推動韓中戰略合作夥伴關係向更高層次發展。

雙方也就國際和地區問題交換意見。王毅應詢介紹對韓半島局勢看法，表示中國「始終致力於為半島和平穩定發揮建設性作用」，並稱「樂見韓朝兩個國家逐步邁向和平共處，最終實現半島長治久安」。

中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅（左）19日在首爾與南韓外長趙顯（右）舉行會談。圖／取自大陸外交部官網