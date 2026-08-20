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宇樹科技掛牌首日市值破2.1兆 創辦人王興興成「90後」新首富

聯合報／ 記者賴錦宏謝守真／綜合報導
宇樹科技19日正式登陸上海科創板。資料照。新華社
宇樹科技19日正式登陸上海科創板。資料照。新華社

被稱為「人形機器人第一股」宇樹科技昨日正式登陸上海科創板，首日開盤飆升六點三倍股價為一千一百元（人民幣，下同），總市值突破四四四九億元（約合台幣二點一兆元）。創辦人王興興持股市值一舉衝破千億元，成為大陸「九○後」新首富。

另外，早期重倉的美團及小米等戰略投資者亦獲豐收，其中美團系帳面浮動盈利超過三三三億元，成為最大的外部贏家。

澎湃新聞指出，宇樹科技的上市，被市場認為是產業從「燒錢說故事」邁入「獲利驗證」新階段。據報導，宇樹科技掛牌的開盤價一千一百元較發行價上漲百分之六二九點四四，以單簽五百股計算，中籤投資人帳面獲利達四十七點四六萬元。至昨日午間收盤，則漲百分之四八六點一二，每股報八八三點八七元，總市值三五七五億元。

宇樹科技招股書顯示，宇樹科技董事長兼總經理王興興發行前直接持有的股份並透過員工激勵平台「上海宇翼」間接持股，合計持股比例約百分之卅一點二九。以開盤價一千一百元計算，其個人持股市值超過一三三五億元（約合台幣六三二九億元），超越此前以二○二億元身家領跑的影石創新創辦人劉靖康，躍居大陸身家最高的「九○後」企業家。此外，宇樹科技早年建立的期權體系也帶動核心團隊集體致富。

在外部機構中，尤以美團系收穫最為豐厚，合計持有宇樹科技發行後約百分之八點六八股份，為第一大外部機構股東。深度求索創辦人梁文鋒則透過「一二級聯動」獲利甚豐，梁文鋒旗下機構合計配置規模近一點八億元，開盤浮盈約十一點三億元。

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