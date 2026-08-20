朱雀三號遙二發射成功！陸民營火箭創首度一子級陸地回收

大陸民營航天企業「藍箭航天」（LandSpace）昨日成功發射朱雀三號「遙二」運載火箭，一子級以著陸支腿方式完成軟著陸，成為大陸首次實現入軌級運載火箭一子級陸地回收。這也是繼七月十日長征十號乙完成海上網系回收後，大陸四十天內第二度完成火箭一子級回收，接連達成火箭回收的技術突破，直追美國SpaceX的重複使用技術。

據藍箭航天發布的消息，朱雀三號「遙二」十九日上午七時卅五分在東風商業航天創新試驗區升空，起飛約一百卅七秒後完成一、二級分離，二子級將「鴻鵠○三星」送入預定軌道。約七時四十一分，一子級按預定程序軟著陸於甘肅民勤縣著陸場坪。

所謂「一子級」是多節火箭最底部、負責起飛階段主要推進的部分；「二子級」則在分離後繼續將載荷送往預定軌道。新華社報導，此前長征十號乙七月十日首飛時，一子級由海上回收平台以網系捕獲方式完成回收，為全球首次運載火箭海上網系回收。此次朱雀三號則首度以著陸腿方式完成陸地可控回收。

而朱雀三號「遙一」去年十二月首飛時，二子級雖順利入軌，但一子級回收失敗。當時朱雀三號總指揮戴政接受央視訪問時透露，遙一在距地面三點三公里進行著陸點火時出現「異常燃燒」，最終墜落於著陸場坪邊緣。藍箭航天指出，根據遙一取得的飛行數據及工程經驗，遙二針對重複使用關鍵環節進行多項優化，包括減少著陸點火發動機數量，以提升可靠性，並優化返回控制及再入防護設計。

戴政表示，後續還要建立民營軌道級可復用火箭「回收—檢修—復用」全流程技術體系。央視報導，朱雀三號一子級包含九台主發動機、不鏽鋼箭體及回收機構，占全箭成本約七至八成。戴政指出，如果復用進展順利，即使復用四至五次，相較一次性使用火箭，「成本降低的空間也在一半以上」。