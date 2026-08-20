聽新聞
0:00 / 0:00

國共兩岸青年交流上海站 8/24開跑 徐國勇：不傷害台灣都樂見

聯合報／ 特派記者陳宥菘林宸誼、記者鄭媁蔡晉宇張曼蘋／北京—上海—台北連線報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日宣布，兩岸有關青年組織將在上海共同舉辦「同心同行—兩岸青年交流季」上海站活動。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日宣布，兩岸有關青年組織將在上海共同舉辦「同心同行—兩岸青年交流季」上海站活動。記者陳宥菘／攝影

趕在暑假結束前，國共兩黨青年交流平台正式啟動。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天宣布，「兩岸青年交流季」上海站活動將於八月廿四日至廿八日舉行。據了解，國民黨方面將由副主席張榮恭率團出席。國民黨昨表示，青發會受邀出席該活動，並指期盼透過此機制平台，共謀兩岸關係和平發展。

結束兩周暑期休會，國台辦昨日上午召開例行記者會。朱鳳蓮主動發布國共青年交流訊息，並提及相關背景在於落實四月鄭習會以及中台辦授權發布「十項措施」。她宣布，八月廿四日至廿八日，兩岸「有關青年組織」將在上海共同舉辦「同心同行—兩岸青年交流季上海站」活動，屆時兩岸青年將在主論壇上圍繞新興科技、中華文化、兩岸青年交流等主題深入交流研討，還將赴浙江等地參訪研習。她表示，熱烈歡迎台灣青年來大陸參與有關活動。

國民黨昨也宣布，青年事務發展委員會受大陸有關方面邀請，將於八月廿四至廿八日出席活動，並指兩岸青年加強交流有助於相互了解與切磋，期盼透過此機制平台，共謀兩岸關係和平發展，共享安定繁榮。國民黨表示，兩岸青年交流機制化是今年四月國共兩黨領導人鄭麗文和習近平見面對話後，陸方發布的兩岸交流十項措施之一，獲得台灣各界有識之士重視，咸認有利兩岸和平。

民進黨秘書長徐國勇表示，只要正向反應，不要傷害台灣，這種交流都樂見。他指出，希望這次國民黨赴中，不要像一些國民黨人提出要一國兩制，跑去看一九四九年中華民國已經滅亡的遺跡，或是到中山陵去謁陵、作秀。國民黨文傳會主委陳以信反嗆，國民黨青年到中山陵追思國父、緬懷革命先烈，是國民黨長久以來的歷史傳統，徐國勇憑什麼指手畫腳？「民進黨不把孫中山當國父，你們到底把誰當國父？」

劉世芳：禁小紅書後詐騙少八成

另，內政部去年底以打詐為由，對小紅書發布網際網路停止解析或限制接取的命令一年。內政部長劉世芳昨接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪時表示，限制小紅書之後，詐騙件數下降百分之八十、金額下降百分之五十五；如今按照程序再寄雙掛號信給小紅書，若仍不理會，恐再屏蔽一年。

上海 青年 兩岸 國台辦 鄭習會 朱鳳蓮 張榮恭 國共

延伸閱讀

建立國共青年交流平台 陸國台辦宣布：24日起舉辦上海站活動

低調交流⋯陸「兩岸關係研討會」20日武漢舉辦 未開放台媒參加

廈門推對台12條：金廈大橋廈門段 拚年底通車

劉世芳：賴總統上任已蓋1.7萬戶社宅 租補未設上限

相關新聞

韓中外長會談 王毅：盼韓方獨立自主、並行不悖發展對外關係

中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅19日在首爾與南韓外長趙顯舉行會談。王毅表示，希望韓方從自身根本利益出發，獨立自主、並行不悖發展對外關係，並提出加快中韓自貿協定第2階段談判；趙顯則表示，韓方始終堅持建交以來奉行的一個中國政策，並期待進一步密切高層往來、深化雙邊合作。

勞長洪申翰傳訪滬出席活動 國台辦強硬回：將按「一中原則」處理

媒體報導，勞動部長洪申翰近日規畫於九月下旬前往上海，出席「第四十八屆國際技能競賽」，為我代表團選手打氣。大陸國台辦昨天強硬回應稱，對於「台灣地區」有關人員參加賽事有關活動，將按照「一個中國原則」和有關諒解備忘錄的規定處理。我勞動部則回應將整體評估，並以代表團的參賽權益作為優先考量。

國共兩岸青年交流上海站 8/24開跑 徐國勇：不傷害台灣都樂見

趕在暑假結束前，國共兩黨青年交流平台正式啟動。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天宣布，「兩岸青年交流季」上海站活動將於八月廿四日至廿八日舉行。據了解，國民黨方面將由副主席張榮恭率團出席。國民黨昨表示，青發會受邀出席該活動，並指期盼透過此機制平台，共謀兩岸關係和平發展。

陸推西安桃園包機遭拒 酸民進黨政策「看得到 吃不到」

為爭取恢復兩岸更多直航航點，商總理事長許舒博日前透露已與陸委會主委邱垂正協商，朝「先包機、後直航」方向推動。大陸國台辦昨表示，大陸民航局受理東方航空公司西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門「已拒絕本次包機申請」，批評民進黨當局聲稱已開放的包機點，是「看得到，吃不到」。

朱雀三號遙二發射成功！陸民營火箭創首度一子級陸地回收

大陸民營航天企業「藍箭航天」（LandSpace）昨日成功發射朱雀三號「遙二」運載火箭，一子級以著陸支腿方式完成軟著陸，成為大陸首次實現入軌級運載火箭一子級陸地回收。這也是繼七月十日長征十號乙完成海上網系回收後，大陸四十天內第二度完成火箭一子級回收，接連達成火箭回收的技術突破，直追美國SpaceX的重複使用技術。

宇樹科技掛牌首日市值破2.1兆 創辦人王興興成「90後」新首富

被稱為「人形機器人第一股」宇樹科技昨日正式登陸上海科創板，首日開盤飆升六點三倍股價為一千一百元（人民幣，下同），總市值突破四四四九億元（約合台幣二點一兆元）。創辦人王興興持股市值一舉衝破千億元，成為大陸「九○後」新首富。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。