國共兩岸青年交流上海站 8/24開跑 徐國勇：不傷害台灣都樂見

趕在暑假結束前，國共兩黨青年交流平台正式啟動。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天宣布，「兩岸青年交流季」上海站活動將於八月廿四日至廿八日舉行。據了解，國民黨方面將由副主席張榮恭率團出席。國民黨昨表示，青發會受邀出席該活動，並指期盼透過此機制平台，共謀兩岸關係和平發展。

結束兩周暑期休會，國台辦昨日上午召開例行記者會。朱鳳蓮主動發布國共青年交流訊息，並提及相關背景在於落實四月鄭習會以及中台辦授權發布「十項措施」。她宣布，八月廿四日至廿八日，兩岸「有關青年組織」將在上海共同舉辦「同心同行—兩岸青年交流季上海站」活動，屆時兩岸青年將在主論壇上圍繞新興科技、中華文化、兩岸青年交流等主題深入交流研討，還將赴浙江等地參訪研習。她表示，熱烈歡迎台灣青年來大陸參與有關活動。

國民黨昨也宣布，青年事務發展委員會受大陸有關方面邀請，將於八月廿四至廿八日出席活動，並指兩岸青年加強交流有助於相互了解與切磋，期盼透過此機制平台，共謀兩岸關係和平發展，共享安定繁榮。國民黨表示，兩岸青年交流機制化是今年四月國共兩黨領導人鄭麗文和習近平見面對話後，陸方發布的兩岸交流十項措施之一，獲得台灣各界有識之士重視，咸認有利兩岸和平。

民進黨秘書長徐國勇表示，只要正向反應，不要傷害台灣，這種交流都樂見。他指出，希望這次國民黨赴中，不要像一些國民黨人提出要一國兩制，跑去看一九四九年中華民國已經滅亡的遺跡，或是到中山陵去謁陵、作秀。國民黨文傳會主委陳以信反嗆，國民黨青年到中山陵追思國父、緬懷革命先烈，是國民黨長久以來的歷史傳統，徐國勇憑什麼指手畫腳？「民進黨不把孫中山當國父，你們到底把誰當國父？」

劉世芳：禁小紅書後詐騙少八成

另，內政部去年底以打詐為由，對小紅書發布網際網路停止解析或限制接取的命令一年。內政部長劉世芳昨接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪時表示，限制小紅書之後，詐騙件數下降百分之八十、金額下降百分之五十五；如今按照程序再寄雙掛號信給小紅書，若仍不理會，恐再屏蔽一年。