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陸推西安桃園包機遭拒 酸民進黨政策「看得到 吃不到」

聯合報／ 特派記者陳宥菘、記者胡瑞玲／北京—台北連線報導
大陸國台辦19日披露，中國東方航空申請飛行西安至桃園包機已獲大陸民航局受理，但台灣民航局已拒絕本次包機申請。圖為東方航空客機。記者黃仲明／攝影
大陸國台辦19日披露，中國東方航空申請飛行西安至桃園包機已獲大陸民航局受理，但台灣民航局已拒絕本次包機申請。圖為東方航空客機。記者黃仲明／攝影

為爭取恢復兩岸更多直航航點，商總理事長許舒博日前透露已與陸委會主委邱垂正協商，朝「先包機、後直航」方向推動。大陸國台辦昨表示，大陸民航局受理東方航空公司西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門「已拒絕本次包機申請」，批評民進黨當局聲稱已開放的包機點，是「看得到，吃不到」。

昨日我民航局表示，東方航空申請今年八月廿一日，西安—桃園—西安包機，由於其飛航日期未屬於得申請飛航包機的節慶期間規範（清明節、端午節及中秋節前後各七日，或春節前後各十四日），已請東航就申請日期再釐清。民航局表示，今年中秋節為九月廿五日，可申請期間為九月十八日至十月二日，目前尚未收到航空公司提出正式申請。

疫情後，二○二三年我方政府宣布在原有五個航點基礎上，再開放兩岸十個定期航班航點，另開放十三個包機航點（瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州）。許舒博日前表示，中國東方航空已將西安、昆明包機需求送民航局審查，目標在八月下旬啟動首班包機，目標趕在中秋節前讓台商直航返台，預估首班可搭載一百多名旅客。

針對申請進展，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日上午於記者會上應詢表示，「大陸民航局受理了東方航空公司關於西安至桃園的包機申請。但據了解，台民航主管部門以不在節日包機範圍內為由，已拒絕本次包機申請」。她批評，這再次證明民進黨當局一直聲稱已開放的所謂「包機點」，申請條件苛刻，民眾和業者「看得到，摸不著，更吃不到」。

桃園 國台辦 東航 直航 民航局 陸委會

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