勞長洪申翰傳訪滬出席活動 國台辦強硬回：將按「一中原則」處理

媒體報導，勞動部長洪申翰近日規畫於九月下旬前往上海，出席「第四十八屆國際技能競賽」，為我代表團選手打氣。大陸國台辦昨天強硬回應稱，對於「台灣地區」有關人員參加賽事有關活動，將按照「一個中國原則」和有關諒解備忘錄的規定處理。我勞動部則回應將整體評估，並以代表團的參賽權益作為優先考量。

國際技能競賽於一九五○年由西班牙創辦，在全球享有「技能界奧林匹克」之譽，我國曾於一九九三年主辦國際技能競賽，大陸則直到二○一○年才入會。本屆國際技能競賽將於九月廿二日至廿七日在上海舉辦，計辦理六十四個職類；我國將有五十三位選手、參與四十七個職類，這也是這項賽事首度於大陸地區舉行。

中國時報報導，前任勞動部長許銘春與何佩珊皆曾帶團前往法國、俄羅斯出席此項賽事，洪申翰傳也有意願率團為台灣參賽選手加油打氣。這將是賴政府政務官罕見赴陸交流，而陸委會未答覆是否已收到勞動部申請。

對於洪申翰是否循例率團親征，勞動部昨未正面證實，僅表示還在做各層面的整體評估，尤其會以代表團的參賽權益作為優先考量。

就洪申翰規畫登陸一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨強硬表示，「對於台灣地區有關人員參加賽事有關活動事宜，我們將按照一個中國原則和有關諒解備忘錄的規定處理」。朱鳳蓮也說，我們期待兩岸選手的精采表現，預祝他們取得好成績。

對朱鳳蓮上述說法，民進黨立委陳培瑜表示，如果經過完整安全評估，她支持洪申翰在國家尊嚴、選手參賽權益都能獲得保障的前提下出發。不過她也質疑說，為什麼一場國際技能競賽，最後又要被中國套上「一中原則」，認為真正把體育、技能和青年交流政治化的是中國政府。

國民黨立委李彥秀則說，當然祝福洪申翰能順利成行前往上海交流，也樂觀其成，指這是賴清德總統上任以來兩岸關係前進的一大步，有利緩減兩岸的緊張的局勢。民眾黨立法院黨團總召陳清龍也表示，交流總比交惡好，然而民進黨過去屢屢抹紅與中國的互動，「按照此一邏輯，難道洪部長率團赴中也會被統戰嗎？」