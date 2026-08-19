低調交流⋯陸「兩岸關係研討會」20日武漢舉辦 未開放台媒參加

一年一度由大陸海研中心舉辦的「2026年兩岸關係研討會」20日將在武漢登場，在四月鄭習會舉行後、年底台灣地方選舉前等背景下，會議將釋放何種訊息，受到關注。據了解，會議時長為期一天半，今年主題為「堅守民族大義 共謀復興偉業」，並設有2個子題，多名台灣學者亦受邀赴陸出席。但今年活動未開放台灣媒體至現場採訪，凸顯在兩岸大環境緊繃氛圍下，交流活動低調進行。

海研中心隸屬大陸國台辦，每年定期舉行大型兩岸關係研討會，廣邀兩岸學者、專家參與，往年規模均逾百人。活動一般在8月舉行，去年則提前至賴清德總統520就職一周年前夕召開，今年則恢復慣例。

本次會議將於20日與21日上半天在湖北武漢登場，預計20日上午將舉行開幕式。此外，這將是國台辦前研究局副局長龍虎接任海研中心主任一職後，首次主辦兩岸關係研討會，預料也將在研討會上亮相。

據了解，今年會議研討會主題為「堅守民族大義 共謀復興偉業」，並下設2個議題「堅定正確認同 守護共同家園」以及「深化交流融合 厚植親情福祉」。

中共總書記習近平4月會見國民黨主席鄭麗文時，曾就兩岸關係發展提出4點意見，第1點就是「堅持以『正確認同』促進心靈契合」，他也提到，兩岸同胞要堅持民族大義，反對台獨分裂和外來干涉等。

儘管本次研討會題目沒有直接設定談論台美關係、台灣年底地方選舉，有學者認為，這些議題當然會在會上被提出，主題設定得廣泛一點，是大陸方面考量受邀台灣學者回台後，可能遭到賴政府關切有關。也有學者說，交流仍會繼續，但因大環境需要低調進行。

2025年的會議主題為「中國式現代化與兩岸同胞福祉」，討論「擴大交流合作與守護共同家園」、「台灣未來與兩岸願景」兩大議題。2024年的會議主題則為「鑄牢民族認同 共促民族復興」，聚焦「台獨史觀」，討論了「『台獨史觀』的謬誤與危害」、「摒除『台獨史觀』 守牢共同精神家園」兩大議題。