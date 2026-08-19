台人在烏干達遭扣護照 陸委會：中共施壓第三國矮化我主權

近期多名台灣民眾入境烏干達時遭扣留護照，其中有人被要求持中華人民共和國護照蓋入境章後，才歸還台灣護照。大陸國台辦今（19）日稱，「台灣同胞是中國公民」，如果有台胞在海外需要協助，可聯繫大陸駐當地使領館。陸委會19日晚間回應表示，中共施壓第三國扣留我國民護照、強逼蓋章，是矮化中華民國主權的蠻橫霸道行徑。

針對台灣民眾在烏干達遭扣留護照，並被要求換成大陸護照，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日在例行記者會表示，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分。「我們對中國台灣地區同外國進行民間性質的經濟、文化往來不持異議」。民進黨當局不斷利用人員往來便利措施脅迫他國，公然挑戰一個中國原則，最終損害的是台灣同胞切身利益。

朱鳳蓮並稱，台灣同胞是中國公民，我們始終高度重視維護台胞在海外的正當權益。如果有台胞需要協助，可隨時聯繫中國駐當地使領館，或撥打領保熱線。

對此，陸委會19日晚間以書面資料回應表示，中共施壓第三國扣留我國民護照、強逼蓋章，是矮化中華民國主權的蠻橫霸道行徑，不僅嚴重傷害我國民權益，更是國際應共同正視的議題。

我外交部近日接獲通報，先有2名台灣人在烏干達恩特貝國際機場遭移民官員扣留護照，其中1人遭遣返；當地時間12日，又有3名持台灣護照的台商及家屬入境時遭扣留護照。3人後來雖獲准入境，但烏方要求須持中華人民共和國護照蓋入境章戳後，才歸還台灣護照，並稱此舉是執行烏干達政府的「一中政策」。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）日前發布聲明指，此舉「明顯構成強迫性歧視行為」，並呼籲烏干達及其他民主國家抵制外部脅迫，確保台灣旅客獲得有尊嚴、公平且受尊重的對待。