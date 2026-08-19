陸委會批金廈大橋具政治宣傳意圖 籲勿隨中共議題起舞

廈門市政府18日發布「促進對台交流合作12條措施」，提出爭取金廈大橋廈門段2026年底海上主線通車，並開展金門段方案研究。陸委會今（19）日回應表示，有關工程是陸方為推進2019年「習五條」與金廈通橋進程，單方在陸側進行的工程建設，「具政治宣傳意圖」，並呼籲社會各界「切勿隨中共當局設定之議題起舞」。

陸委會19日晚間以書面資料表示，有關所謂「金廈大橋廈門端已動工，今年底海上主線通車」，是陸方為推進2019年「習五條」與金廈通橋之進程，單方在陸側進行之工程建設，具政治宣傳意圖。

陸委會並指，金廈通橋議題涉及兩岸公權力事項，並非陸方可片面決定。當前區域及兩岸情勢複雜敏感，為確保國家安全及利益，政府已多次對外說明並無推動兩岸通橋的政策及規劃，請社會各界切勿隨中共當局設定之議題起舞，並向國內外釋放錯誤訊息。

廈門此次發布的12條措施涵蓋對台經貿合作、文化交流、青年工作、平台建設及服務保障等。除金廈大橋外，也提出開展廈金通電聯網線路通道和建設方案研究，推進翔安國際機場配套客運碼頭建設，並深化金門共用廈門新機場方案研究，預留金門專用航廈及配套設施。