廈門推金廈大橋 陸委會重申：無推動兩岸通橋規劃

陸委會今天重申，金廈通橋議題涉及兩岸公權力事項，非陸方可片面決定，政府已多次說明，沒有推動兩岸通橋的政策及規劃，社會各界切勿隨中共起舞，向國內外釋放錯誤訊息。

大陸委員會（陸委會）19日表示，有關所謂「金廈大橋廈門端已動工，今年底海上主線通車」，這是陸方為推進2019年「習五條」金門、廈門通橋進程，單方面在陸側進行的工程建設，具有政治宣傳意圖。

陸委會強調，金廈通橋議題涉及兩岸公權力事項，非陸方可片面決定。目前區域與兩岸情勢複雜敏感，為了確保國家安全及利益，政府已多次說明，沒有推動兩岸通橋的政策及規劃，社會各界切勿隨中共所設定的議題起舞，向國內外釋放錯誤訊息。

中國大陸福建廈門市政府昨天發布「促進對台交流合作十二條措施」，其中觸及金廈大橋議題，單方面宣稱持續推進金廈大橋廈門段建設，爭取2026年底海上主線實現通車和展開金廈大橋金門段方案研究。