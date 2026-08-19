大馬首相安華稱「所有人都接受一個中國」 陸外交部回應了

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）日前接受媒體訪問時表示，他把「台灣視為中國的一部分」，並在被問及中國大陸若和平統一無法實現、是否可能動武時，以馬來西亞為例，稱若有州要求分離，他也會動用武力維護國家統一。大陸外交部19日表示，對安華的表態表示讚賞。此前，我外交部18日對此嚴正駁斥，指安華相關言論貶損台灣主權並合理化武力威脅。

大陸外交部19日舉行例行記者會，由發言人林劍主持。針對上述問題，林劍指稱，堅持一個中國原則是人心所向、大義所在，國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動。林劍說，中方對安華的表態表示讚賞。林劍並指，「我想再次強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中國必須統一，也必然統一，這是改變不了的歷史大勢。」

此前一日，我外交部就此發布新聞稿表示，安華日前接受媒體專訪時發表貶損我國主權的不實言論，荒謬影射我國為中國分離主義的省份，並公開合理化中國武統台灣的立場，此已嚴重危害區域和平穩定，外交部予以嚴厲譴責與駁斥。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，此一事實絕不因任何人的任何不實宣稱而有任何改變。

外交部並表示，馬來西亞為民主國家，安華首相更長年以民主與人權捍衛者自居，理應珍視民主、自由、人權及法治等普世價值，尊重和維護人民意志，故任何政治操作附和任何以武力威嚇手段片面改變台海現狀的主張，不僅傷害台灣人民守護「民主台灣」信念，更重創台馬雙邊的政治互信，絕非熱愛和平與民主價值的馬國人民所期待。

外交部並指，台馬經貿關係向來緊密，在國家主權與經濟安全息息相關下，安華首相此次一面倒支持中國的言論，恐將對台商赴馬國投資的信心造成不利影響。

安華在半島電視台17日播出的「一個改變中的世界？」節目中表示，他「把台灣視為中國的一部分」。對於主持人提及多數台灣民眾不希望受到北京統治，安華稱，台灣是中國的一部分，「中國人必須決定」。他並表示，理解台灣議題的複雜性，但不接受縱容「企圖分裂一個合法的獨立國家」，並將台灣問題與殖民歷史及美國第七艦隊連結。

針對中國大陸若和平統一無法實現、是否可能動武？安華以馬來西亞為例表示，若一個州決定分離，他會「保護國家的神聖與統一」。主持人追問是否會使用武力，安華回答「是的」，並稱否則國家就會四分五裂。