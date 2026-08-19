王毅今訪南韓、印尼 陸外交部：加強戰略溝通、深化務實合作

大陸外交部長王毅19日至22日訪問南韓、印尼，期間將與南韓外長趙顯會談，並赴印尼主持中國印尼全面戰略對話機制首次會議，以及出席中印尼外長防長「2＋2」對話機制第二次部長級會議。大陸外交部19日表示，中韓兩國關係全面快速發展，王毅此訪將進一步落實中韓兩國元首重要共識。同時，王毅在訪問印尼期間，將與印尼加強戰略溝通、深化發展與安全合作。

大陸外交部19日舉行例行記者會，由發言人林劍主持。林劍在會上表示，中韓互為近鄰和合作夥伴，建交34年來，兩國關係全面快速發展，為兩國人民帶來實實在在的利益，也為促進地區和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。

林劍指出，去年底至今年初，大陸國家主席習近平與南韓總統李在明成功實現互訪，並達成重要共識，開闢中韓關係發展新局面。他表示，相信王毅此訪將有助於雙方進一步落實兩國元首重要共識，加強溝通、增進互信、深化交流合作，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展。

而針對王毅結束訪韓行程後，將前往印尼及舉​​行有關機制會的相關情況。林劍指出，在兩國元首戰略引領下，中印尼命運共同體建設深入推進，五大支柱合作取得豐碩成果。當前世界百年變局加速演進。中印尼作為發展中大國和全球南方主要代表，加強戰略溝通和團結協作具有重要意義。

林劍說道，雙方啟動中國印尼全面戰略對話機制，舉行外長防長「2+2」對話機制第二次部長級會議，充分彰顯中印尼關係的高水平和戰略性。在全面戰略對話機制首次會上，雙方將著眼加強發展戰略對接，探討深化中印尼命運共同體建設的務實舉措，助力兩國的現代化進程。

林劍還指，在「2+2」機制會上，王毅、董軍將同印尼重點就政治安全與防務合作、國際地區形勢等深入交換意見。中方願同印尼遵循兩國元首的戰略引領，辦好兩大機制會議，統籌推進發展與安全合作，加快構建具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體。

同日稍早，大陸外交部網站19日宣布，應南韓外長趙顯、印尼外長蘇吉歐諾（Sugiono）邀請，王毅將於8月19日至22日訪問南韓、印尼。同時，發言人表示，在訪問印尼期間，王毅將主持中國印尼全面戰略對話機制首次會議，與大陸國防部長董軍共同出席中印尼外長防長「2＋2」對話機制第二次部長級會議。