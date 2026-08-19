【重磅快評】彼岸回收我們自毀 兩岸同射火箭誰觸誰的霉頭？

這是個湊巧嗎？當大陸藍箭航太的朱雀三號遙二火箭完成了首次一子級火箭的商業陸上回收，加入與SpaceX與藍色起源同一行列上的同日，台灣中山科學院在屏東九鵬基地進行衛星運載火箭測試卻失敗，火箭墜入山區爆炸。兩者一前一後，時間只差一個半小時。

中山科學院發出新聞稿說，今日是執行衛星運載火箭測試，但發射後的飛行過程因初期軌道異常，於是按應變計畫啟動了自毀機制。也就是說，它的爆炸是自毀機制引發，不是失控。

朱雀三號成功回收的消息一出，大陸全網沸騰，「中國版獵鷹9」誕生了「SpaceX有的我們也有了」，大陸多年前發明的成語「喜大普奔」，差堪可以形容。

但大陸網民可能高興得太早，因為「成功回收」與「成功複用」，並非同一件事。2015年12月，SpaceX獵鷹9首次成功著陸回收。但它不是在一、兩個月後就被拿出來複用。SpaceX用15個月時間將回收的這枚一級火箭拆開、檢測、翻新、再作層層測試。一直等到2017年3月底，這枚一級火箭才再被發射升空。

「成功回收」固然是下一次「成功複用」的基礎，但前者卻並不是後者的保證。後者的難度可能比前者還難上好幾個量級。它究竟能否完成複用，複用能達到幾次？這些都仍要等待一次又一次的發射驗證，才能獲得答案。

但畢竟，藍箭航太奪取了中國第一家民間商業太空公司完成火箭回收的旗幟，成為中國版SpaceX的首號候選人，未來的確可期。而且大陸官方的國家隊「中國航天科技集團」的長征十號乙火箭才於7月10日完成了獨創的海上網繫回收，而更多的中國商業航太公司則等著將他們的火箭回收，未來可能成功回收的商業火箭商，可能不是像美國一樣只有SpaceX、與藍色起源而已，而可能是一整個將回收當成日常業務的商業聚落。

回過頭看台灣。台灣當然可以有自研運載火箭發射技術的雄心，但決定要發展衛星運載火箭卻遲至2023年啟動「衛星載具發展計畫」，才正式進入決策的視野，這似乎讓人感到有些匪夷所思。

如果多年以來，政府都覺得委外發射是一個經濟實惠的科技戰略，應將精力全數放在各類衛星的鑽研上就好，而不要浪費力氣在勢必耗費巨資的酬載火箭研製；那麼如今要自己發展運載火箭，又是為了什麼？是在國際上與各國競逐航太產業，分一杯發射市場的羹？還是只是避免受制於人，以國家安全為著眼？或是更等而下之的，只是為了迎合某些人好大喜功的心態？

據去年國科會官員透露，那份發展計畫訂定了在2034年讓台灣自製火箭成功入軌的目標。今天的試射顯然就是計畫落地的第一步。中科院的聲明說，「這是我國首次執行衛星載具試射」，也間接印證確實是那份衛星載具發展計畫執行的結果。

而既然它只是第一次執行試射，出現故障而失敗是高機率事件，並不值得大驚小怪。

但這個發射時間點未免太過巧合。朱雀三號這幾天要試射並不是新聞，它在去年12月初朱雀三號遙一火箭首飛回收失敗後，今年內要重啟試射是業內皆知的消息。到了8月5日，藍箭即發布要在8月11日晚上時間發射遙二火箭並進行一子級火箭回收。但當天卻因天氣影響推遲，據傳也可能與那天的官方的長征七號甲發射失敗有關。

但藍箭隨後就在14日公告要在今天19日恢復發射。如果中科院今天發射的時程早已表定多日，是藍箭改了日程硬要同一天來湊合，從而發生了兩岸一頭高興、一邊黯然的窘況固然無可厚非。但考慮到台灣首次試射失敗的機率頗高，其實臨時叫停再另找日子發射，以免自攖其鋒反落尷尬，更無不可。畢竟這是一次無酬載的發射，並沒有任何東西要藉它送入軌道，改期更無困難。

但偏偏，不知道是中科院太過自信還是根本對彼岸日程毫不在意，以至於我們這顆火箭就像是硬要跟對岸互別苗頭似的，清晨6點搶在對方之前發射，然後遭遇自毀與爆炸；而一個多小時後的7時35分，朱雀三號發射後不但二級火箭成功將客戶的鴻鵠03星送入軌道，一級火箭也在6分鐘後著陸於甘肅省的專屬著陸場。

這到底是別人來觸我們的霉頭，還是一次自找的衰運？

不過，這個難堪也就是一天的話題，過不了多久人們就忘了。真正該探討的議題卻是，當美中的商業火箭回收技術日臻成熟，以後可能到達每公斤10萬台幣有找的地步，台灣此刻再去摸索運載火箭發射技術，是否已經太遲，早已時不我予？這筆總經費可能超過700億元的方案，是否真的值得推進下去？

當然，如果這個火箭的研製，其實只是研發中、遠程飛彈為了掩人耳目而刻意披上的外皮，那就另當別論了。